Slovenska nogometna vrsta bo v ponedeljek na Brdu pri Kranju začela priprave na začetek lige narodov, ki velja za novi produkt Uefe in odpira možnosti za uvrstitev na evropsko prvenstvo 2020. Selektor Tomaž Kavčič bo danes opoldne predstavil seznam povabljenih igralcev, ki bodo prihodnji četrtek kandidirali za nastop na premieri v Ljubljani proti Bolgariji in tri dni pozneje v Nikoziji proti Cipru. Slovenija bo v septembrskem terminu nosila breme favorita.

Iličića zdravili z antibiotiki

Kavčič je veliko večino adutov za uvrstitev na naslednje odmevno tekmovanje že preizkusil na dosedanjih treh pripravljalnih tekmah. Po porazih proti Avstriji in Belorusiji je zmaga v Črni gori prinesla več miru v slovenski tabor, a zdaj je ogrevanja konec. Prihajajoči obračuni prinašajo več tekmovalnega naboja kot doslej, Kavčič pa bo visoke cilje ob odprtju lige narodov naskakoval brez obolelega Josipa Iličića, ki spada med najpomembnejše igralce sedanjega rodu. Iličić v novi sezoni sploh še ni zaigral za Atalanto, v zadnjem mesecu dni pa je ostal zunaj trenažnega programa. V bolnišnici so ga z antibiotiki zdravili za bakterijsko okužbo, ki mu je oslabila organizem. Za zdaj še ni znano, ali bo nared vsaj za oktobrski termin, ko se bo Slovenija pomerila z Norveško in Ciprom.

Kavčič bo imel preglavice z zamenjavo Iličića, ki spada med kreativnejše slovenske nogometaše z dodano vrednostjo. Kot nadomestna rešitev se ponuja Miha Zajc, ki v Italiji redno in uspešno nastopa za Empoli. V tekmovalni ritem se je po poškodbi mišice vrnil Kevin Kampl, ki v Leipzigu nima prave zamenjave, minuli konec tedna je za Nantes vso tekmo odigral tudi Rene Krhin. Med napadalci na začetku sezone s serijskim doseganjem golov najbolj izstopa Andraž Šporar, po učinkovitosti pa ne zaostajata niti Tim Matavž in Roman Bezjak. Kavčiča bi za tokratni zbor reprezentance lahko pritegnila tudi Amir Dervišević (Maribor) in Rudi Požeg Vancaš (Celje), ki sta med najbolj vročimi v prvi slovenski ligi.