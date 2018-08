Tacen bo od petka do nedelje že sedemnajstič gostil tekmo svetovnega pokala kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu. S tekmo v Sloveniji se začenja drugi del sezone, saj bo po Tacnu še finale svetovnega pokala v Seu d'Urgellu v Španiji in svetovno prvenstvo konec septembra v Riu de Janieru. Na četrti letošnji tekmi svetovnega pokala bo na brzicah Save nastopilo 182 tekmovalcev in tekmovalk iz 32 držav. Številni med njimi – tudi prvi slovenski zvezdnik Peter Kauzer – se bodo predstavili že danes na tradicionalnem paralelnem slalomu v središču Ljubljane (kvalifikacije ob 18.30, finale ob 20. uri).

Prirediteljem, ki morajo za izvedbo tekmovanja zbrati vsaj 120.000 evrov, skrbi povzroča nihanje vodostaja reke, kar je povezano z vremenom. Ker je za konec tedna napovedan tudi dež, lahko pride do velikih nihanj v pretoku vode, kar bo povečalo zahtevnost tekmovanja. V slovenski reprezentanci imajo po dobrem prvem delu sezone visoka pričakovanja. »Glede na kakovost slovenske reprezentance v Tacnu pričakujem vsaj eno slovensko zmago ter dodatne uvrstitve na stopničke v dveh do treh disciplinah. Upam, da bomo izkoristili prednost domačega tekmovališča. Kauzer, Savšek, Terčeljeva in Kragljeva začenjajo tudi boj za stopničke v skupnem seštevku svetovnega pokala,« je napovedal selektor slovenske reprezentance Jernej Abramič.

Slovenci so v Tacnu na tekmah svetovnega pokala dosegli 12 zmag. Za kajakašem Petrom Kauzerjem je odličen prvi del sezone, v katerem je osvojil naslov evropskega prvaka, zmagal na tekmi svetovnega pokala v Augsburgu in bil drugi v Krakovu, slabši je bil le nastop v Liptovskem Mikulašu. »Moje želje za Tacen so v skladu z uvrstitvami v dosedanjem delu sezone. Zame je najbolj pomembno, da v čolnu uživam in zaupam opremi. Ko sta izpolnjena ta dva pogoja, dober izid ne izostane,« je povedal Peter Kauzer. Raketa iz Hrastnika tokrat za tekmeca ne bo imela Britanca Josepha Clarka, vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala, ki bo tekmo v Slovenji izpustil.

Kanuist Benjamin Savšek, ki bo v Braziliji branil naslov svetovnega prvaka, je v prvem delu sezone zaostal za pričakovanji. Upa, da se mu bo na domači progi v Tacnu odprlo, kar pomeni vožnje brez dotika, ki bi ga znova popeljale na oder za zmagovalce. Luka Božič je dobro delo potrdil z uvrstitvijo na stopničke v Augsburgu. Primorec je progo v Tacnu dobro naštudiral, saj zadnje leto živi v Ljubljani, zato je na progi pod Šmarno goro opravil veliko treningov. Tudi Eva Terčelj je s tretjim mestom v Augsburgu ujela pravi ritem, medtem ko je Urša Kragelj pripomnila, da je prvo letošnjo uvrstitev na stopničke prihranila za tekmo v Tacnu.