Čez skoraj natanko leto dni, 17. decembra 2016, je bil tarča podobnega napada Ukrenergo, brez elektrike je ostal večji del Kijeva. Izvedenci so v napadu uporabljeno zlonamerno računalniško kodo označili za še bolj prefinjeno, menda že na ravni znamenito-zloglasnega stuxneta, ameriško-izraelskega računalniškega črva, ki je v začetku tega desetletja onesposabljal iranske jedrske centrifuge v Natanzu. In podobno kot tam so tudi v Ukrajini napadalci za onesposobitev nadzornega in podatkovnega sistema ter prevzem upravljanja izkoristili slabosti programabilnih logičnih kontrolerjev