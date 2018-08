Kako jo je in jo še vse to prizadeva? Je obdržala družbo, prijatelje, hodi v šolo, ima morda fanta ali pa je vse to izgubila? Gotovo njej in njenim ni lahko. In v javnosti razvpit dolgotrajen postopek jim gotovo ne more biti v olajšanje. V tem in podobnih primerih bi morali razmišljati tudi o širših posledicah kaznivih in strašljivih dejanj, ki ogrožajo mladostnike in druge žrtve. Se kdo ukvarja z njimi in dolgotrajnejšimi posledicami, ki jih pretresajo še dolgo? Tudi po končanih, kaj šele tako raztegnjenih in nedokončanih procesih.

Ob vseh, zlasti pedofilskih aferah, ki pretresajo svet in našo državo, bi morali preprečiti pometanje pod preprogo in biti pri dokazovanju bolj prizanesljivi do že tako prizadetih žrtev, ki jih taka, zavržna dejanja odraslih, a čustveno nezrelih psihopatov zaznamujejo za vse življenje. Morda je tudi zato še toliko prikrivanja in sorazmerno malo prijav takih dejanj. Vprašanje skratka je, ali bi starši dekleta iz tega primera to prijavili, če bi vedeli, kaj jih, kot lahko samo slutimo, čaka.

Boštjan Pirc, Škofljica