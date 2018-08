Kolikor se spominjam, je predsednik RS Borut Pahor najprej ponudil mandat poslancu Janši. Milan Zver, nad kom se vi sedaj hudujete, da Janša ni sestavil nove vlade? Vprašajte raje njega, če si upate, zakaj nihče noče z njim v koalicijo, razen dveh strank, o katerih je itak škoda izgubljati besed in bi na ponovnih volitvah izgubile bitko za vstop v DZ. Državljani Slovenije predobro poznamo delovanje dveh Janševih vlad. Hvala lepa še za tretjo. O tem »čudežnem dečku« iz Grosuplja govorimo in pišemo že polnih 30 let. Vsa država je z njim obremenjena. Razmišljam in ugotavljam, katera uradna institucija se z njim še ni ukvarjala. Je ne najdem.

V reviji Demokracija pišejo tudi o pokojnem pesniku in politiku Cirilu Zlobcu. Žal, po njem so vrgli pljunek, ki ni dostojen ob takšnem dogodku. Omenjajo, v negativnem smislu seveda, tudi prestop Milana Brgleza v drugo stranko, pa Tita Turnška, predsednika ZZB, da ne naštevam dalje. Vse, kar »diši« po njihovo, pa postavljajo v nebesa. Hvala za takšno »verodostojno« informiranje. V bistvu se mi do neke mere smilijo in jih pomilujem, ker se morajo na vse načine klanjati in prilizovati svojim političnim šefom. Sicer pa pokvarjenost itak ne pozna meja.

In na koncu želim razkriti tisti famozni 55. glas za novega predsednika vlade Marjana Šarca. Uboga Ljudmila Novak se je izgovarjala in na vse možne načine izvijala, da ga ona ni volila. No, saj Marjan Šarec ni prišel z Marsa. Je Slovenec, hodi v cerkev, ljubi družino, in gospa Ljudmila, ne imejte nobene slabe vesti, tudi če bi ga. Nihče vas ne bo imel za trojanskega konja. Konj je stranka, ki ji pripadate.

Petinpetdeseti glas mu je po mojem osebnem prepričanju prispeval Matej Tonin, predsednik NSi in Šarčev prijatelj. Svojo trditev utemeljujem s tem, da prijatelja podpreš ne glede na barvo kože ali drugačno politično pripadnost. Prijateljstva ne moreš in ne smeš zatajiti. Prijatelj je prijatelj. Poslanec Tonin, ste res Šarčev prijatelj ali se samo pretvarjate, da ste, in zavajate slovensko ljudstvo tako kot vaša stranka? Pravo prijateljstvo človeka krepi in plemeniti. Kako je z vašo plemenitostjo, plemenitostjo in verodostojnostjo vaše stranke, smo bili zadnji mesec priče vsi državljani. Jaz bi prispeval svoj glas prijatelju, tudi na račun nekih kvazi neusklajenih programskih izhodišč. Programska izhodišča so samo igra, s katero prepričujete in zavajate svoje naivne volilce.

Srečko Križanec, Štore