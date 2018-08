V francoskem živalskem vrtu Beauval so posneli in fotografirali pet modro-rumenih papig, ki na delu obraza nimajo perja. Ko so se »pogovarjale« z oskrbniki ali so jih gledale, je ta del okrog oči pordel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Da papige zardevajo v obraz, so sicer govorili že nekateri njihovi lastniki, vendar pa doslej tega ni še nihče dokumentiral. Zakaj se to dogaja, znanstveniki ne vedo. »Ne vemo, ali ptice občutijo pozitivna čustva,« je povedala ena od avtoric študije, objavljene v znanstveni reviji PLOS One, Aline Bertin.

Če o njihovih čustvih ni veliko znanega, pa veliko več vedo o njihovi inteligentnosti, ki je primerljiva z nekaterimi sesalci.