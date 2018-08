Pesnik in akademik je umrl v petek v 94. letu starosti. Bil je zadnji še živeči pesnik slavne četverice, ki je po vojni presekala takratno pesniško usmeritev z intimistično zbirko Pesmi štirih. Podpisal je približno 30 zbirk poezije, številna njegova dela so prevedli v tuje jezike.

Zlobec je bo besedah pesnika Iva Svetine desetletja romal k svojim pesmim, s katerimi je ozvočil tako svoje kot naše življenje. »S svojimi tremi tovariši je sredi časov, ki so slavili zmago in delo, zapel ljubezni, o čudežu, ki človeka spreminja v angelsko bitje, a tudi v žival, polno divje in slepe strasti. Pesnikova odločitev, da se poda na romanje k zadnji pesmi, je odločitev modrega starca, ki je svoje življenje napolnil s pesmijo in se ji ves predal,« je dejal Svetina.

Širino srca in duha, pokončnost in samozavest je po Svetinovem prepričanju pokazal, ko so ga izključili iz semenišča v Kopru, ko so odkrili, da piše pesmi v takrat prepovedanem slovenskem jeziku. Pesnik se je tistim, ki mu niso dovolili, da poje v maternem jeziku, maščeval tako, da je prevajal njihove najodličnejše pesnike, kot sta Dante in Quasimodo.