Pesnika in akademika so pokopali z vojaškimi častmi, na pogrebni slovesnosti pa so njemu v spomin govorili pesnik Ivo Svetina, predsednik republike Borut Pahor in akademik Matjaž Kmecl.

Po besedah Iva Svetine je bil Zlobec globoko predan pesmim ter je izkazoval širino srca in duha, pokončnost in samozavest. Desetletja je romal k svojim pesmim, s katerimi je ozvočil tako svoje kot naše življenje. »Odšel je človek, ki se je vse svoje življenje trudil razvozlati skrivnost ljubezni in smrti.«

Zlobec si je po prepričanju predsednika republike Pahorja v politiki »s svojo pomirjujočo, razumevajočo in ljubeznivo osebnostjo ustvaril vsesplošno spoštovanje«. Po Pahorjevih besedah je bil Zlobec vse svoje življenje moralno in politično premočrten. »Imel je jasna stališča, a spoštoval je sogovornika z drugačnim mnenjem.«

Akademik Matjaž Kmecl je dejal, da tako »zvestega, ponosnega, dejavnega in ustvarjalnega Slovenca zlepa ni in ni bilo«. Bil je partizanski borec za primorsko slovensko svobodo, eden najzaslužnejših slovenskih osamosvojiteljev, pesnik, varuh kulture in svobode v njej, urednik, vizionar, večletni podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Tam se bodo Zlobcu z žalno sejo poklonili v četrtek ob 11. uri.