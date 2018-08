Hrvaška kot članica EU ima pomembno vlogo na jugovzhodu Evrope. Vemo, da je kljub berlinskemu procesu in majskemu vrhu EU in držav Zahodnega Balkana v Sofiji stanje v hrvaški soseščini »precej zapleteno«, je dejala Merklova na novinarski konferenci po srečanju s Plenkovićem, ki jo je v živo predvajalo hrvaško uredništvo regionalne televizije N1.

Merklova je potrdila, da sta se s Plenkovićem pogovarjala o možnostih za rešitev sporov, ki jih ima Hrvaška s Slovenijo, BiH in ostalimi državami v soseščini.

Nemška kanclerka je v luči hrvaške pridružitve območju schengna poudarila, da hrvaška policija odlično opravlja delo na zunanji meji EU ter da je Hrvaška na tem področju napredovala. Kot je dejala, podpira priključitev Zagreba schengenskemu območju.

Vstop v schengen do 2020

Plenković je dejal, da Hrvaška načrtuje vstop v schengen do leta 2020, ko bo prevzela predsedovanje v EU, a bo to odvisno od ocene Bruslja, ali je Zagreb izpolnil vse pogoje za uveljavitev schengenskih pravil na vzhodnih mejah.

Kot drugi hrvaški strateški cilj v EU je izpostavil vstop v območje evra. Pričakuje, da bodo skupno evropsko valuto uvedli v mandatu naslednje hrvaške vlade, ki se bo predvidoma začel konec leta 2020.

Novinarje so zanimala stališča Merklove in Plenkovića do poskusa dogovora med Srbijo in Kosovom o spremembi meje. Merklova je odgovorila, da se je o tem pogovarjala tudi z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ter ocenila, da je treba biti pri spreminjanju državnih meja previden, da ne bi sprožili sporov pri razmejitvi drugih držav.

Plenković je izpostavil, da Hrvaška ne bo stala v prvi vrsti tistih, ki podpirajo spremembe meja, ker bi se te lahko odražale »nekje drugje«. Ponovil je stališče Zagreba, da je treba spoštovati dediščino Badinterjeve komisije.