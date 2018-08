Za promet naj bi prav tako v petek po napovedih Mola odprli tudi Tavčarjevo ulica na odseku med Cigaletovo ulico in Slovensko cesto ter Miklošičevo cesto v križišču z Dalmatinovo ulico, ki je bila zaprta v zadnjih fazi obnove Dalmatinove.

Temeljito obnovo Gosposvetske ceste in Dalmatinove ulice, ki sta z njo dobili nov, pešcem in kolesarjem precej bolj naklonjen značaj, na njiju pa so zasadili tudi drevesa, sta izvajalca KPL in Hidrotehnik začela na začetku aprila. Po prvotnih napovedih bi se morala končati že konec junija, a so nato iz različnih razlogov odprtje večkrat prestavili, tako da do njega zdaj prihaja tik pred začetkom novega šolskega leta. Gosposvetsko cesto v novi podobi sicer pešci in kolesarji lahko te dni že uporabljajo.

Obnovitvena dela se bodo zdaj še v večji meri preselila na severni del Slovenske ceste na odseku do križišča s Trdinovo ulico, v nadaljevanju leta pa naj bi sledila še temeljita obnova območja Bavarskega dvora in vzporednih ulic Pražakove, Dvorakove in Kersnikove.

V Ljubljani je te dni zaradi obnovitvenih del sicer vrsta prometnih zapor, še več pa jih bo v naslednjih mesecih. V petek so zaradi del ob zaključku elitnega stanovanjskega objekta Luwigana zaprli Karlovško cesto in predor pod Gradom. Sprva je bila zapora predvidena za tri dni, a zaradi zelo slabega vremena minuli konec tedna naj bi ju zdaj za promet spet odprli v četrtek.