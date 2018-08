Sodišče je tako odpravilo začasno zavarovanje za njegove luksuzne nepremičnine v Ljubljani in na Obali, lastništvo odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, osebne bančne račune ter nekaj drugega premoženja. Del premoženja je sicer že pred zasegom prepisal na življenjsko partnerico Katarino Kresal, so spomnili na Siolu.

Senica lahko s premoženjem spet prosto razpolaga zaradi zastoja pri sojenju v zadevi Delamaris, v kateri mu tožilstvo očita, da je pri svetovanju pri nakupu delnic Delamarisa k zlorabi položaja napeljeval nekdanjo direktorico Vegrada Hildo Tovšak, s čimer naj bi neupravičeno pridobil 1,35 milijona evrov provizije. Očitajo mu tudi pranje denarja.

Obtožnica je bila vložena že v začetku julija 2015, a je več kot tri leta zatem zadeva še vedno na začetku. Ne Specializiranem državnem tožilstvu so za Siol odgovornost za to pripisali celjskemu okrožnemu sodišču, ki »v vsem tem času ni končalo niti predobravnavnega naroka« in le o ugovoru Senice zoper obtožnico odločalo več kot leto dni.

Ob tem so za Siol na tožilstvu opozorili, da mora sodišče zadeve, v katerih je odrejeno začasno zavarovanje premoženja, obravnavati prednostno, to pa se v primeru Senice ni zgodilo, »kljub temu da je tožilstvo na sodišče naslovilo številna pospešitvena sredstva«. Celjskemu sodišču so v tem obdobju po pisanju Siola poslali pet urgenc, zadnjo 4. junija.