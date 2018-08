Medtem ko je sodba za Suljanovića pravnomočna že nekaj let, so o odgovornosti Bukovca po razveljaviti sodbe na vrhovnem sodišču ponovno odločali na višjem sodišču.

Bukovca in Suljanovića so obsodili, ker sta 7. oktobra 2007 pred Globalom tako pretepla Gorazda Čamernika, da je ta ob padcu z glavo treščil ob asfalt in je zaradi hudih poškodb možganov v bolnišnici kasneje umrl. Oba sta medtem po navedbah časnika že prestala prisojeno osemletno zaporno kazen.

Pravdo, ki sta jo leta 2011 sprožila Gorazdova mati in brat, so končali lanskega julija s poravnavo, pravdni postopek, v katerem Danilo Čamernik zaradi smrti sina s tožbo zahteva 130.000 evrov odškodnine, pa je te dni, kot piše Delo, dobil pravnomočni epilog v še enem delu s tem, ko je višje sodišče ugotovilo tudi civilno odgovornost varnostnika Bukovca.