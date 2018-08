Gasilci so obiskovalce otoka evakuirali za več kot dve uri, nato pa so okoli 14. ure po lokalnem času sporočili, da so ogenj spravili pod kontrolo. V požaru je bil lažje ranjen delavec gradbišča, ki pa ni potreboval zdravljenja v bolnišnici.

Kot je povedal tiskovni predstavnik upravljavca otoka National Park Service Jerry Willis, so se turisti že vrnili na priljubljeno lokacijo.

Na otoku trenutno gradijo nov muzej Kipa svobode, ki bo po napovedih končan prihodnje leto.

Otok Liberty so pred tem nazadnje evakuirali 4. julija, na dan neodvisnosti v ZDA, ko je ženska splezala na vznožje Kipa svobode in tam sedela, dokler je ni aretirala policija. Priseljenka iz DR Kongo Therese Okoumou je s svojim vzponom domnevno protestirala proti ničelni toleranci do nezakonitih prehodov meje predsednika ZDA Donalda Trumpa.