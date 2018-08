S tem je debata o segrevanju planeta zame enkrat za vselej končana. Štirideset let se vozim v center s kolesom in letos me je prvič scvrlo. Zdaj, ko moram na tako banalno dobeseden način skrbeti za svojo rit, res ne potrebujem nikakršnih znanstvenih potrditev o segrevanju planeta.

Okoljevarstveniki, ki so lepo vzgojeni ljudje, seveda ne govorijo o opečenih zadnjicah, zato javnost svarijo z drugačnimi prijemi. Prav minuli teden smo izvedeli, da se ob obali severne Grenlandije, na območju, ki so ga še do nedavnega imenovali »zadnje območje l