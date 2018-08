Mojstri, ob katerih tudi google poklekne

Visokodoneče napovedi o ekipi strokovnjakov z menedžerskimi sposobnostmi, v kateri se bosta prepletali energija novih obrazov in politična moč, so tudi tokrat klonile pod težo strankarske, interesne in tudi kadrovske realnosti. Pravi strokovnjaki, ki zasedajo pomembna mesta v gospodarstvu, finančnih krogih, znanosti…, se za vstop v politiko, ki uživa v javnosti vse manjši ugled, praviloma ne odločajo. Razdrobljena manjšinska vlada, ki bo nedvomno deležna ostrih napadov globoko razžaljene relativne zmagovalke volitev SDS in ki ji mnogi napovedujejo kratek rok trajanja, je še dodatno neprivlačna. S pomanjkanjem primernih kadrov se očitno soočajo celo večje tradicionalne stranke.