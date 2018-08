Aktualni nemški prvak Bayern München je lansko prvenstvo osvojil s kar 21 točkami prednosti pred drugouvrščenim Schalkejem, zato ni presenečenje, da je tudi v novi sezoni glavni favorit za državni naslov. Bavarci so v uvodnem krogu gostili Hoffenheim, bili boljši s 3:1 in dosegli že 60 prvenstveno zmago na zadnjih 66 obračunih.

A prve tri točke so nogometaši Bayerna osvojili na kontroverzen način. Sporni trenutek se je primeril v 79. minuti, ko je sodnik gostujočemu moštvu dosodil najstrožjo kazen. Izvajal jo Robert Lewandowski, a mu je vratar Oliver Baumann strel ubranil, odbito žogo pa je nato v mrežo pospravil Arjen Robben. Domači so že proslavljali zadetek, ko je sodnik igro ustavil. Tehnologija VAR, ki je bila v nemškem prvenstvu prvič predstavljena lani, je namreč pokazala, da je pri strelu poljskega napadalca prišlo do prepovedanega položaja. Ker je bilo to v tem primeru nemogoče, je sodnik sprva odločil, da gostujoči vratar ni stal na črti, malo kasneje pa je odločitev spremenil in dejal, da je Robben prehitro utekel v kazenski prostor. Čeprav bi Hoffenheimu lahko pripadel prosti strel, je sodnik Lewandowskemu dovolil ponovno izvajanje enajstmetrovke, po kateri so domači povedli z 2:1.

Incident je v Nemčiji dvignil nemalo prahu. Tamkajšnji mediji so si bili enotni, da krivca ne gre iskati v tehnologiji, temveč v sodnikih, ki se preveč zanašajo na sistem VAR. Precej razburjen je bil tudi trener Hoffenheima Julian Nagelsmann, začuden, ker se tehnologije ni uporabilo pri spornem prekršku, po katerem je bila dosojena enajstmetrovka. »Zakaj sodnik ni pogledal posnetka, ki je vodil do enajstmetrovke, je zame misterij. Le kje je bil video pomočnik takrat,« je bil jezen Julian Nagelsmann.

Veliko črnila je bilo v teh dneh prelitega tudi okoli nogometaša Hannovra Hendrika Weydandta. Triindvajsetletnik se je znašel v središču pozornosti zaradi bliskovitega vzpona, ki ga mnogi primerjajo s tistim, ki je pred nekaj leti uspel napadalcu Leicestra Jamieju Vardyju. Weydandt je namreč še pred štirimi leti igral v saški amaterski ligi, pred nekaj tedni pa iz četrtoligaša Germanie brez odškodnine prestopil k Hannovru, kjer naj bi bil rezerva drugemu moštvu. A Weydandt je nase opozoril pretekli teden, ko je v nemškem pokalu kljub le osmim minutam igranja dosegel dva gola proti Karlsruheju. Trener Andre Breitenreiter mu je zato priložnost ponudil tudi v soboto proti Werderju. Napadalec je v igro vstopil v 75. minuti, le nekaj trenutkov kasneje pa se že vpisal med strelce.

»Noro, vse skupaj je kot v pravljici. Zaradi tega je nogomet tako poseben,« je bil navdušen športni direktor Hannovra Horst Heldt in obljubil, da bo nogometaša za predstavo, ki je klubu prinesla točko (1:1), nagradil s profesionalno pogodbo.