Teniške iskrice

Na stavnicah pred začetkom zadnjega letošnjega turnirja največje četverice je prvi favorit za zmago Novak Đoković. Edina slovenska stavnica za zmago Srba ponuja kvoto 3,30. Za zmago Rafaela Nadala znaša kvota 4, za Rogerja Federerja 6. Tudi pri ženskah imajo le tri igralke manjšo kvoto od dvomestnega števila. To so Američanka Serena Williams (6), Romunka Simona Halep (7) in Nemka Angelique Kerber (8).

Dvajsetletni Grk Stefanos Cicipas in Belorusinja Arina Sabalenka sta bila pred OP ZDA razglašena za vzhajajoča zvezdnika, ki ju vsako leto določijo organizatorji turnirja. Oba imata za sabo sijajni sezoni, s katerima sta si priigrala mesto nosilcev na US Open. Cicipas je na mastersu v Torontu premagal štiri igralce izmed najboljše svetovne deseterice, Arina Sabalenka pa je pred prihodom v New York osvojila turnir v New Havnu.

Kanadčanu Petru Polanskemu je uspel neverjeten podvig. Na vseh štirih letošnjih turnirjih za grand slam se je skozi kvalifikacije prebil na glavni žreb. Zanimivo pa je, da je tako v Melbournu kot Parizu, Londonu in New Yorku izgubil odločilni dvoboj kvalifikacij, a bil vselej srečni poraženec.

Teniški veteranki Patty Schnyder je uspel nov mejnik. Potem ko se je Švicarka leta 2011 upokojila in ni igrala tenisa več kot štiri leta, je pred tremi leti znova začela igrati. Drugič zapored se je na OP ZDA prebila skozi kvalifikacije na glavni turnir, pri dopolnjenih 39 letih in osmih mesecih pa je postala najstarejša igralka, ki ji je uspel takšen podvig. Švicarka se bo danes ponoči v prvem krogu pomerila z Rusinjo Mario Šarapovo.