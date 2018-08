Marko Subotić, trener teniškega igralca Aljaža Bedeneta: Bedene sodi med najboljših 30 na svetu

Marko Subotić, 49-letni Beograjčan, je novi trener najboljšega slovenskega teniškega igralca Aljaža Bedeneta. Spoznala sta se pred dobrimi tremi leti, ko je Srb sodeloval z Damirjem Džumhurjem, najboljšim igralcem iz Bosne in Hercegovine. V Ljubljani sta opravila 17 dni priprav, preden sta se v prvi polovici minulega tedna odpravila v New York, kjer poteka zadnji turnir največje četverice. Aljaž Bedene, trenutno 78. igralec sveta, ki je bil letos že 43., je zamenjal veliko teniških trenerjev. Zanj so skrbeli Igor Rorič, Roland Berger, Dirk Hordorff, James Davidson, Leon Smith in pred Subotićem še Nick Cavaday. S Subotićem, nekdanjim igralcem in trenerjem v Crveni zvezdi, sta se spoznala pred tremi leti.