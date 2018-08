Dolgoletni direktor Elana Invente Miha Šter ne vodi več podjetja, ki znotraj skupine Elan skrbi za opremljanje športnih igrišč in inovativne rešitve na tem področju v Sloveniji in tujini. Kot lahko razberemo iz podatkov o vodstvu družbe Elan na spletni strani, ga je na tem položaju zamenjal Klemen Prešeren. Da po 30 letih dela v Elanu ni več zaposlen v tej družbi, nam je potrdil tudi Miha Šter, vendar razlogov za to ni želel komentirati, saj je »vse še preveč sveže«.

Poziv k ponovni oddaji ponudb

Po naših neuradnih informacijah naj bi bila menjava v vrhu Elana Invente povezana s postopkom prodaje podjetja. V upravi Elana nam na vprašanja o razlogih za zamenjavo v vrhu hčerinskega podjetja in na druga vprašanja niso odgovorili, saj zadev, kot so zapisali, do konca prodajnega postopka ne morejo komentirati. Tudi Šter je pred slabim mesecem, ko so v Kranjski Gori odpirali športni park pod kozolcem, ki so ga osnovali, dejal, da prodajnega postopka ne želi komentirati. Kot smo poročali, je aprila letos glavni izvršni direktor Elana Jeffrey John Tirman dejal, da obstaja zanimanje za nakup Elana kot celote, torej zimskošportne, navtične in vetrne divizije ter hčerinske družbe Elan Inventa. Pozneje se je izkazalo, da se bo Elan prodajal po delih. Najprej naj bi se po naših informacijah končal prodajni postopek Elana Invente, sledila naj bi mu še prodaja morske in vetrne divizije ter na koncu še zimskošportne divizije.

Kot smo nedavno poročali, naj bi se za nakup Elana Invente med drugim zanimala podjetja Duol, proizvajalec športnih in industrijskih hal, Kovinc in Lesnina MG ter dva finančna sklada. A kot vse kaže, postopki niso potekali tako, kot je bilo sprva predvideno, saj po besedah naših sogovornikov še niso v sklepni fazi. »Pravkar smo bili zainteresirani ponudniki pozvani, naj ponovno oddamo ponudbe,« je pojasnil direktor in lastnik podjetja Duol Dušan Olaj. »Še vedno smo interesenti za nakup Elana Invente, vendar moramo o tem, ali bomo ponovno oddali ponudbo, še razmisliti,« je pojasnil. Prav tako je interes za nakup podjetja ponovno potrdil Damjan Žvelc, direktor in lastnik Kovinca iz Cerkelj na Gorenjskem, ki z Elanom Invento sodeluje pri izdelavi tribun in druge kovinske športne opreme.

Lastnik družbe Lesnina MG Oprema Boštjan Mencinger brez dlake na jeziku priznava, da ga je menjava vodstva Elana Invente, za nakup katerega je izkazal zanimanje in oddal ponudbo, presenetila. »Prepričan sem, da to podjetju niža vrednost,« poudarja in dodaja, da bodo njegovi nadaljnji koraki odvisni od ravnanja Elanovih lastnikov, ki bodo morali jasneje opredeliti, kaj je pravzaprav njihov namen. »Vrednost Elana Invente so predvsem zaposleni z vodilnimi vred,« poudarja Mencinger. Zagotovila, da bodo ti po odhodu direktorja, ki je z njimi ustvarjal dobre rezultate, ostali v podjetju, pa ni, opozarja podobno kot drugi sogovorniki.