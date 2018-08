Te dni v Dolenjem Nekovem dozorevajo fige, z jablan padajo jabolka, na trtah se v modro barvajo grozdi katanje. Vaščani so bili nekoč daleč naokoli znani po pridelavi črnega vina. Danes ni nikogar več, ki bi grozde pobral. Še po drugi vojni je v vasi živelo osem družin, nato je steza, ki je vodila v dolino, postala enosmerna pot. Zadnja družina se je izselila leta 1974.

Kdo bi jim zameril. Z roba vasi so lahko opazovali, kako v dolini rastejo nove hiše s kopalnicami, kako se širi cementarna, kjer vsak mesec dobiš plačo, oni pa še pipe in stikala za luč niso imeli. Makadamsko cesto v vas so zgradili leta 1984. Deset let prepozno. Elektrike še danes ni. Prav tako ne vodovoda. Zgolj snežno bela cerkev kot varuh bedi nad kamnitimi obodi hiš, ki jih skupaj drži le še bršljan.

Leta 1964 se je v vasi rodil zadnji otrok V petek opoldne se je na cvetočem bršljanu paslo na tisoče čebel. Njihovo brenčanje je bilo tako glasno, kot da bo vsak hip na edini ravnini pod vasjo pristala vesoljska ladja. Vsake toliko je v enem od nekdanjih hlevov zacingljal zvonec. Dve mladi junici sta si v hladu kamna poiskali zavetje pred poletno pripeko. Nato se je mimo z oranžnim robustnim ruskim traktorjem pripeljal Pavel Mavrič. Vesel, da se kdo zanima za njegovo rojstno vas, je povedal, da je bil zadnji otrok, ki se je rodil v tej vasi. Dobesedno. »V eni od sob tiste hiše na vrhu pod cerkvijo, mama bi vam znala bolje povedati,« je z roko pokazal na hišo, ki ima edina še obešene zavese. Junici sta njegovi in kot edini živi duši v vasi skrbita, da se ruševine popolnoma ne zarasejo. Leta 1966, ko je bil star dve leti, so se odselili v dolino, v zaselek Zagabrca pri Kanalu. Tam nas pričaka njegova mama Marija Mavrič, ki bo letos dopolnila 80 let. »Zjutraj sem koscem še nesla zajtrk, zvečer je bil Pavel že rojen. Ni bilo časa za odhod v bolnišnico, babica je prišla na dom iz Ročinja. Še zdaj hranim izrezek iz časopisa, kjer so pisali o tem. Porod doma je bil že takrat redkost,« Mavričeva nadaljuje sinovo zgodbo. V Dolenje Nekovo se je za nevesto priselila leta 1960. Že takrat so bile polne samo še štiri hiše. »Težko je bilo. Na srečo je moja tašča hodila delat v Italijo in je bila družina bolj napredna, zato smo že imeli v hiši ročno vodno črpalko,« pripoveduje. A perilo so še vedno odhajali prat v »zdenc«. Do najbližjega izvira je bilo 500 metrov, do drugega, ki ni nikoli presahnil, pa več kot kilometer. Ljudje so se preživljali s prodajo lesa, sejali so žito, zaradi sončne lege pa je bila vas posebej znana po sadju. Marija pove, da ji takrat ob odhodu ni bilo posebej težko, veselila se je lepšega življenja. Z možem sta nato kljub delu doma še vedno odhajala v Nekovo reševat vas pred robido. Vedno v upanju, da še ni doživela svojega konca. »Težko pa mi je zdaj, ko sem ostala sama in ko gledam, kako vse skupaj propada. Vas oživi samo še za shod svetega Vida, ki mu je posvečena cerkev,« pravi na pragu hiše s prošnjo, naj kljub težki temi vendarle kaj lepega napišemo.