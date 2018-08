Za vse, ki kljub poplavi kulturnih dogodkov v njej ne najdejo ničesar dovolj nevsakdanjega, bo v teh dneh poskrbel zavod Emanat z uprizoritveno platformo Sindikat odklonskih entitet, namenjeno pripadnikom in simpatizerjem robnih urbanih odrskih žanrov, kot so denimo nova burleska in kabaret, ironija, satira, groteska in kvir.

Na festivalu, ki želi predvsem opozoriti na živahnost tovrstne produkcije pri nas, se bo tako od danes do nedelje na različnih lokacijah v Metelkova mestu in Centru kulture Španski borci zvrstilo devet predstav, ki jih bo ustvarilo okoli 50 nastopajočih iz Slovenije in tujine. »Sanjajte z nami, prekršite normo, prepustite se deviantnemu in nevarnemu, zapeljivemu in provokativnemu,« vabijo organizatorji. »Vaše sanje ne bodo nikdar več suhoparne, vaša življenja nikoli več brez smisla in draži.« Večina programa bo izvedena v poznih večernih ali nočnih urah.

Osrednje gostujoče ime platforme je britanska kabaretska ikona David Hoyle, ki je verjetno najbolj znan po svojem nekdanjem odrskem liku, »alternativni« kraljici preobleke z imenom The Divine David, v katerem je združeval ostro družbeno kritiko in avtobiografske elemente; z njim je dolga leta nastopal po angleških gledališčih in klubih, v drugi polovici 90. let tudi po televiziji – med drugim je bil protagonist dveh serij na Channel 4. Po daljšem premoru se je vrnil k nastopanju, toda pod svojim imenom; v predstavi Diamant (izvedel jo bo v petek ob 21. uri v Španskih borcih), ki jo napovedujejo kot »avantgarden, srdit in pogosto nadvse smešen pregled« zgodovine gibanja za osvoboditev LGBT oseb v Veliki Britaniji od 50. let do danes, prepleta intimne osebne izkušnje in širši družbeni kontekst. Iz Londona prihaja še Ray Filar z odlomkom iz svojega performansa Ura nebinarnega elektra, »skupkom hrupa o kvirovskem življenju«, ki tematizira nebinarno spolno identiteto; na sporedu bo v soboto ob 23. uri v klubu Gromka.

Preostanek programa s svojimi prispevki zapolnjujejo domači ustvarjalci. »Ker je platforma nastala v skromnih finančnih in produkcijskih pogojih, bodo na ogled že narejene predstave, saj smo se ob množici produkcij in festivalov ter vse manjši možnosti ponovitev in gostovanj znotraj nevladnega umetniškega sektorja zavestno odločili, da je čas za neke vrste reciklažo že obstoječega,« pojasnjujejo organizatorji. Andrej Rozman - Roza bo tako nocoj s pomočjo vrste gostov na letnem vrtu Gale hale pripravil Zaničniško odmaševanje, jutri bo v klubu Gromka najprej performans Lažna dojkaUrbana Beline in Daniela Petkovića, sledilo bo odprtje fotografske razstave BurleskanjeNade Žgank v galeriji Alkatraz, nato še Kabaret Tiffany; v naslednjih dneh si bo mogoče ogledati še družabno tehnoburlesko Tatovi podob, skupni večer bodo pripravile ImproŠke s predstavo Stereobabe in Fem TV s Fem TV 4.0, prav za konec pa bodo obiskovalci deležni še klovnovskega kabareta Za crknt.

Platformo bo zaokrožil spremljevalni program z delavnicama Davida Hoyla (Živeti v tukaj in zdaj) in Raya Filarja (Kvirspolni drag), tremi klubskimi večeri, predavanjem Lane ZdravkovićPolitični potencial estetike drag in kvir, pripravili pa bodo tudi pogovor z Jayne Compton, Hoylovo dramaturginjo in producentko. gb