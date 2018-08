»Prvi vtisi so izredno pozitivni. Opazno je, da se v Domžalah ogromno, predvsem pa kakovostno dela, kar sta nedvomno razloga, da sem tukaj. S trdim delom si želim napredovati in moštvu pomagati do čim boljših rezultatov. Klub odlično poznam, slovensko ligo sem vseskozi spremljal tudi v času mojega nastopanja na Danskem, tako da večjih neznank ne bo. Domžale so pravo okolje za razvoj mladih igralcev, od tu se je do višjega nivoja v zadnjih sezonah prebilo precej igralcev, ki so danes denimo tudi člani slovenske izbrane vrste. To je zame velika motivacija, zato se veselim dela v rumenem dresu,« je dejal Sikošek.

»Levi bočni položaj je bil edini, kjer doslej nismo imeli konkurence dveh enakovrednih igralcev. Gregor je izredno kakovosten nogometaš, in ko se je pojavila možnost prestopa, smo takoj reagirali. Glede na njegov položaj na Danskem je bil posel precej kompleksen, a smo na koncu vsi zadovoljni z razpletom. Z njegovim prihodom smo trenerskemu štabu omogočili še nekaj dodatnih taktičnih različic, ki jih doslej nismo mogli uporabljati. Dario Melnjak in Sikošek lahko povsem enakovredno odigrata na več igralnih položajih, kar nam omogoča še večjo nepredvidljivost. Naše ambicije ostajajo zelo visoke, sezona pa bo dolga in naporna, kar je tudi razlog, da smo želeli dopolniti našo ekipo,« je prihod Sikoška komentiral športni direktor domžalske zasedbe Matej Oražem.