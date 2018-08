Glejte, da boste dobro izkoristili vse kotičke in niše v hodniku. Tudi prostor, od katerega si na prvi pogled ne morete veliko obetati, lahko postane shramba za knjige, lepe vaze, skulpture, otroške sličice in izdelke ali pa celo za krasen par vintidž čevljev.

Prostor pod stopnicami lahko dodobra izkoristite za shranjevanje različnih stvari. Z dobrim načrtovanjem lahko postane pisarna, stranišče, omara ali pa shramba za sesalnik, orodje, žarnice in vse druge malenkosti, ki iz hiše naredijo pravi dom. Tega prostora vam ni treba skriti za vrati omare. Lahko ga pustite odprtega ali pa delno odprtega z vitrino in v njej razstavite knjige ali druge predmete ali naprave. Potrebovali boste dobrega mizarja, ki vam bo omaro izdelal po meri.

Če imate na hodniku prazen kot, lahko vanj umestite prosto stoječe stojalo za plašče. Ne glede na to, ali boste izbrali klasično leseno stojalo s kaveljčki, ki vsebuje tudi prostor za dežnike, ali pa modernejšo skulpturo iz jekla, se boste morali doma držati pravila »ena oseba – en plašč«. Drugače bo na stojalu kmalu grmada oblačil, ki ni videti nič kaj privlačna. Prednost samostoječih dizajnov je v tem, da lahko v njihovo središče odlagate tudi dežnike, sprehajalne palice in druge stvari. Zraven lahko dodate tudi nekaj prikupnih obešalnikov.

Če ste bolj na tesnem s prostorom, je najbolje, da plašče obešate na garderobno steno. Izberete lahko sodobne kovinske ali pa plastične kljuke, lahko pa se odločite tudi za bolj tradicionalen les ali barve starinskega videza. Za shranjevanje klobukov, kap in šalov nad obešala namestite še polico. Lahko se odločite tudi za bolj posebna trendovska obešala, ki bodo ustvarila domiselno in abstraktno mesto za kartice, slike, ključe in plašče.

Priročna konzolna mizica

Ozka konzolna miza je priljubljena izbira za hodnik. Idealna je za telefone, družinske fotografije, pisma, ključe in podobne stvari. Če imate na njej telefon, lahko pisala in beležke pospravite v predale, da vam bodo pri roki. Po navadi je takšna miza polkrožne oblike z ozkimi predali in elegantno izrezljanimi nogami. Na voljo so tudi sodobnejši modeli, na primer dolge nizke mizice iz temnega lesa. Če je vaš hodnik še posebno ozek, se raje izogibajte mizic z ostrimi robovi.