Vrtni objekti, ki okolico hiše spremenijo v zavidljivo in vabljivo krajino

Vrtni objekti lahko vsak vrt spremenijo v zavidljivo in vabljivo krajino. Cvetoče rastline in zdrava trata ustvarjajo ozadje zunanjega prostora, strukture, kot sta pergola in senčnica, pa mu dajejo značaj. Nekateri objekti služijo posebnemu namenu, recimo podpirajo plezalke, drugi spet ponujajo senco in prostor za druženje na vrtu.