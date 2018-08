Gre za nov ekološki in varčen ogrevalni sistem, ki za ustvarjanje brezplačne energije uporablja obnovljiv vir zraka in zemlje. Preklapljanje se izvede glede na to, katera možnost je v danem trenutku ugodnejša in energijsko učinkovitejša. Kot primarni vir toplote izkorišča toploto zemlje, ob morebitnih ugodnejših temperaturah zraka pa preklopi in kot vir toplote izkorišča zunanji zrak. S tem preusmerjanjem sistem doseže največjo učinkovitost z minimalnim naporom.

Prednosti, ki navdušujejo: - Izredno tiho delovanje. Zvočna moč zunanje enote do 54 dB(A). - Hibridna naprava in možnost izkoriščanja različnih toplotnih virov (zemlja, zrak). - Izboljšano delovanje v skrajnih pogojih izločanja vlage iz zraka. - Avtonomno izbiranje najučinkovitejšega sistema izvira toplote. - Dolga življenjska doba. - Skoraj brez odtaljevanja – več kot 95 odstotkov manjše število odtaljevanj v primerjavi s toplotnimi črpalkami z zunanjimi zračnimi uparjalniki. KRONO MULTI S je veliko več kot samo ogrevalni sistem, je tudi idealen partner sončnim elektrarnam. V povezavi s sončno elektrarno boste električne potrebe toplotne črpalke Kronoterm v celoti pokrili z naravnimi viri.

Kaj pridobite z izbiro ogrevanja s toplotno črpalko Kronoterm? - Nižje stroške ogrevanja – do 80 odstotkov energije pridobimo iz okolice; - učinkovito delovanje – največ toplote za minimalno porabo energije; - uporabniku prijazno upravljanje – upravljanje na daljavo prek aplikacije na mobilnem telefonu, tablici ali računalniku; - udobje bivanja – prvovrstna zimska idila za minimalne stroške ogrevanja; - nižjo hrupnost – prijazno uporabniku in njegovi okolici; - hlajenje poleti, ko je najbolj potrebno; - manj izpustov CO2 – izkoriščenje obnovljivih, naravnih, neizčrpnih virov energije, manjši stroški transporta toplotne črpalke; - ni emisij škodljivih snovi – brez izpustov ogljikovega monoksida in PM-delcev; - nižje skupne stroške – prihranite tudi pri naložbi, dimnik ni potreben; - brezskrbno lastništvo – strokoven in odziven servis, slovenska proizvodnja; - možnost brezplačnega ogrevanja – v povezavi s sončno elektrarno za samooskrbo; - sofinanciranje – kredit in subvencija EKO Sklada: nepovratna sredstva do 50 odstotkov vrednosti skupne naložbe; - podaljšano jamstvo – možnost podaljšanja na pet let.