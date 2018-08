Vodilo rekonstrukcije je toplotna izolativnost, prenovljen videz fasadnega ovoja in balkonskih ograj ter zgraditev strehe za jeklena konjička. Načrtovanje je prineslo izjemno rešitev »dva v enem« – pokrit parkirni prostor in odkrito zeleno teraso v nadstropju.

Prednosti prenovljenega balkona so razširitev, povezava in zaščita Cilj zamisli »2 v 1« je komunikacija med zunanjostjo in notranjostjo. Nekdaj so stanovalci in obiskovalci morali na stari balkon hoditi prek središča hiše, zato je bila nujna zgraditev zunanje bližnjice. Leseno stopnišče s kovinsko nosilno konstrukcijo zdaj povezuje javni parkirni prostor z razširjeno zasebno sončno teraso. Uporabniški presežek predstavlja hoja po suhem, kjer se pot od pokritega parkirišča do glavnega vhoda ali notranje garaže nadaljuje pod streho balkona in napušča.

Ozelenitev streh ni samo mestni trend, po novem tudi podeželski Razmišljanje o sonaravnem bivanju se je iz urbanega okolja preselilo tudi v ruralno. Čeprav na vasi prevladujejo zelene površine, je ozelenitev ravnih pohodnih streh (predvsem nadstreškov) smiselna iz več razlogov. Poleg izboljšanega bivalnega in delovnega okolja povečuje energetsko učinkovitost stavbe, ščiti pred vremenskimi vplivi okolice (temperatura, UV-žarki, nalivi, toča), podaljša življenjsko dobo strešine, deluje kot toplotna in zvočna izolacija, omogoča produkcijo kisika, predstavlja življenjski prostor žuželkam ter ponuja okolje za potrebe samooskrbe (zelenjavni, cvetlični vrt). Zaradi minimalnega vzdrževanja so lastniki izbrali ekstenzivno zazelenitev (sedumi oziroma homulice, zelišča, trave, mahovi), ki jo lahko zaradi svoje majhne teže (v mokrem stanju največ 50–60 kg/m2) postavimo na lažjo leseno podkonstrukcijo.

Intenzivnost, umirjena z naravnimi lesenimi elementi Naročnikova želja o močni rdeči je bila povod za izbiro tekstur lesenih ograj, napušča in talnega zidca. Svetla naravna barva lesa je občutljivejša za vzdrževanje, saj ne vsebuje UV-absorberjev, zatorej jo je treba večkrat obnoviti. Barvno usklajene so tudi rdeče bršljanke, ki so postavljene v snemljiva leseno-kovinska korita. Za bosonogo uporabniško izkušnjo smo dodali macesnove podnice, ob pripeki je pripravljen platnen senčnik, v primeru dežja pa poletno zabavo prestavimo samo nadstropje nižje. Špela Pavlič Kos in Jože Kos, foto: Mizarstvo Kos