Kopalnica mora biti večja od zdaj narisane, saj želim imeti v njej tuš, WC, bide, umivalnik, pralni in sušilni stroj. Notranje stene bodo na novo postavljene, zato lahko prilagodimo vse potrebne inštalacije. Ker se sam pri tem ne znajdem najbolje, bom vaših nasvetov zelo vesel. Matjaž

Odgovor:

Narisala sem vam eno od možnih variant in upoštevala vaše želje. Predlagam, da kopalnico povečate le toliko, da v pridobljeno nišo umestite pralni in sušilni stroj. Stene lahko izvedete kar iz montažnih mavčnih plošč. Tudi vrata v kopalnico umestite v liniji mavčne stene. V kopalnici boste imeli dovolj prostora za umestitev udobne tuškabine in vseh sanitarnih elementov.

V prehodu v dnevno sobo imate prijeten in dovolj velik prostor za dva visoka poličnika in pisalno mizo, s tem pridobite prijeten delovni prostor. Dnevna soba, jedilnica in kuhinja pa so idealno nanizani v enem velikem in svetlem prostoru, kamor lahko umestite vso potrebno opremo.

V spalnici ob preostanek stene umestite dve visoki garderobni omari. Edina pomanjkljivost v stanovanju je prehodnost skozi dnevni bivalni prostor do spalnice in naprej do sanitarij. To je res moteče, če imate goste in morajo skozi vaš osebni prostor do toaletnega prostora. Morda pa to rešite še s kakšnim dodatnim toaletnim prostorom v hiši, če je le mogoče!

Inge Kalan Lipar, univ. dipl. inž. arh.