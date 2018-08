Neonski znaki: živahen svetlobni trend, ki odseva željo po neformalnosti

Že od zgodnjih let prejšnjega stoletja so bili neonski napisi zaščitni znak v komercialni arhitekturi in oglaševanju. V zadnjem desetletju pa so te s plinom napolnjene električne cevi našle pot tudi v notranjo dekoracijo, kjer v živahnem soju ponujajo na ogled napise, simbole in geometrijske vzorce.