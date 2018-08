Predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Konrad Kuštrin meni, da je Fakin s kandidaturo za ministra pogumen, saj da bo »reševal potopljeno barko s tistimi, ki so jo potapljali zadnja štiri leta«. Težko ocenjuje, ali je pravi kandidat za to mesto. »Nedvomno je korajžen, vidi v tem izziv,« je dejal za STA.

Pri delu na ministrskem položaju mu želi vse najboljše. »Klasične zahteve zdravništva so mu popolnoma jasne. Če jih bo izvedel, bo imel našo podporo,« je dejal Kuštrin, a dodal, da mu ni jasno, kako bo njihove zahteve izvedel znotraj leve vlade. Dolgoletni prvi mož zdravniškega sindikata je poudaril, da bodo zdravniki in Fides vztrajali pri izstopu iz sistem uslužbencev v javnem sektorju.

Kuštrin ve, da se Fakin zaveda, kaj vse je treba v zdravstvu narediti. »Ali mu bodo omogočili, pa je drugo vprašanje, ki ni odvisno od njega,« je dejal.

Direktor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Metod Mezek pa je Fakina označil za dobrega kandidata in kompetentnega strokovnjaka. »Prav je, da za to mesto kandidira človek z izkušnjami in kompetencami. Časa za ponovno učenje in analize ni,« je dejal za STA. Tako ne dvomi, da ima Fakin pravilno vizijo za zdravstvo v prihodnje. »Če bo imel srečno roko pri sestavi prave ekipe, smo lahko optimistični,« je izjavil.