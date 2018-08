Na prihod orkana so se na Havajskem otočju pripravili. Nekateri so z lesenimi deskami prekrili okna in nakupili zaloge vode in hrane, drugi pa so se odločili, da pograbijo desko in se zapodijo v nemirne valove.

Eden od tistih, ki so bili prepričani, da je takšne valove greh zamuditi, je Mike Nees. »Sem človek oceana. Tam najdem svoj smisel. Če ne grem v vodo, se mi zmeša,« je 54-letnik povedal za Guardian.

Plaže so bile zaprte, na morebitne kopalce pa niso pazili reševalci iz vode. A po poročanju Guardiana so reševalci povedali, da lokalnih deskarjev ni treba prav pogosto reševati, problematični so obiskovalci, ki terena ne poznajo.