Trump je v delu zastave, ki ga sestavljajo samo rdeče in bele črte, eno od njih pobarval z modro barvo, poroča Independent.

Na družbenih omrežjih so napačno pobarvano zastavo seveda hitro opazili in tudi skovali nekaj teorij zarote o tem, kaj naj bi Trump s tem dejanjem sporočal.

Nekateri so denimo izpostavili podobnost z rusko zastavo in v objavo na twitterju pripisali #TraitorTrump, kar v prevodu pomeni #IzdajalecTrump. Barve ruske zastave si sicer od zgoraj navzdol sledijo kot tiste na slovenski, torej: bela, modra, rdeča. Drugi so pisali, da je Trump zgolj poskušal prerisovati od otroka, ki je sedel zraven njega.

Trumpovi podporniki so si napačno pobarvano zastavo razložili v svoj prid, in sicer pravijo, da se je želel predsednik z modro barvo pokloniti policistom, še piše Independent.

Ko Američani govorijo o barvah svoje zastave, je običajno zaporedje naštevanja sledeče: rdeča, bela in modra. Predvsem ob dnevu neodvisnosti, 4. julija, je ta skupek barv v tem vrstnem redu precej pogosto uporabljen, rečejo recimo, da bodo svoje hiše odeli v rdečo, belo in modro. Morda je to tisto, kar je Trumpa zmedlo.