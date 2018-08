Po podatkih volilne komisije bi bilo za potrditev strožjih protikorupcijskih ukrepov potrebnih 12,1 milijona glasov volivcev, a se je referenduma udeležilo le nekaj več kot 11,6 milijona od skupno 36 milijonov kolumbijskih volivcev. Za veljavnost referenduma je tako zmanjkalo okoli 470.000 glasov.

Kot je sporočil kolumbijski predsednik Ivan Duque v televizijskem nagovoru, je ukrepe proti korupciji podprlo 99 odstotkov tistih, ki so se udeležili referenduma. »Žal število tistih, ki so glasovali, ni zadostovalo za potrditev,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Duque, ki je na položaju od 7. avgusta, zaostritev boja proti korupciji podpira. A ima le malo podpore v svoji desni stranki Demokratični center, ki ima v senatu večino.

Kolumbijci so na referendumu odločali o svežnju sedmih ukrepov, od znižanja plač uradnikom, vpletenim v korupcijo, do ukinitve hišnega pripora kot kazni. Izvoljeni predstavniki oblasti bi morali objaviti davčne napovedi, poslanci na lokalni in državni ravni pa bi lahko v poslanskih klopeh sedeli največ tri mandata. Poleg tega bi nova zakonodaja omogočila preglednejše poslovanje zasebnih podjetij z državo, podjetjem, ki so že bila obtožena koruptivnih praks, pa prepovedala sodelovanje z javnim sektorjem.

Po eni od študij je Kolumbija zaradi korupcije med letoma 1991 in 2011 izgubila štiri odstotke bruto domačega proizvoda.