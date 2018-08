Vrednost bitcoina se v teh dneh giblje med 6000 in 7000 dolarji. Rekordne vrednosti je ta kriptovaluta sicer beležila decembra lani, ko se je gibala celo okoli 20.000 dolarjev. Nicehash se je zavezal, da bo uporabnikom povrnil ukradene bitcoine, vračila pa potekajo vsak mesec.

Hekerji so slovensko družbo Nicehash, ki se ukvarja z rudarjenjem s kriptovalutami, napadli 6. decembra in ji ukradli okoli 4700 bitcoinov v tedanji vrednosti okoli 56 milijonov evrov. Podjetje je dva tedna po napadu ponovno začelo delovati, takrat je tudi sporočilo, da je s skupino tujih vlagateljev zagotovilo sredstva, s katerimi bo svojim uporabnikom zagotovilo stanje na računih, kot je bilo pred hekerskim napadom.

Na ljubljanski policijski upravi so pojasnili, da so preiskave tovrstne kriminalitete zaradi same narave interneta in kriptovalut med najzahtevnejšimi kriminalističnimi preiskavami. Storilci kaznivih kaznivih dejanj so pogosto iz tujih držav, prav tako se sledi nahajajo v različnih delih sveta. Za prikrivanje svoje identitete uporabljajo najrazličnejše načine in uporabljajo storitve po celem svetu. "Pridobivanje informacij in druge aktivnosti potekajo s pomočjo mednarodnega pravnega sodelovanja," so še dodali o preiskavi.