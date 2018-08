Poleg tega, da krasijo naše domove in vrtove, pa igrajo rastline pomembno vlogo tudi pri našem zdravju in dobrem počutju. V nas sprožajo pozitivne občutke, oživljajo soseske in vplivajo tako rekoč na vse v našem življenju – od tega, kaj jemo, do življenjskih prelomnic. Rastline niso razkošje, ampak nuja. One lahko preživijo brez nas, medtem ko mi brez njih ne moremo. Vse bolj jih vključujemo tudi v urbana okolja, tako zaradi njihove uporabnosti kot umetniškega pridiha, ki ga dodajo dizajnu.

Urbani vitezi Vse večja četica »urbanih vitezov« ustvarja zelene oaze na vsakem koščku zemlje, ki ga odkrije. Na balkonih, v majhnih ulicah, promenadah in celo v zapuščenih hišah sadijo grmičke, rože, užitne in okrasne rastline. Delijo si dvorišče, gojijo piščance, lovijo deževnico … Urbani vitezi iščejo novo, boljše življenje tako, da se poskušajo ponovno povezati z zemljo.

Ekološko načrtovanje Kamni na vrtu in kamni v dnevni sobi – naravne vplive lahko najdemo tako okoli hiše kot v njej. Odkar narava postaja vse pomembnejši del našega življenja, so meje med notranjostjo in zunanjostjo zabrisane. Veliko ljudi si tako svoj vrt kot svoj dom predstavlja kot svetišče spokojnosti, ki odraža idealen koncept narave.

Priljubljena zelišča in začimbe Želimo si torej lepote in romantike vrta – a s čim manj dela. Vrtnarji zato izbirajo nezahtevne, a barvite cvetlice, ki ne potrebujejo posebne nege. Lepo je tudi, če s svojimi pisanimi cvetovi privabljajo metulje. Vse bolj priljubljena so zelišča, za kar se gre zahvaliti različnim kuharskim oddajam in zdravim prehranjevalnim navadam. Zelišča in začimbe lahko gojimo tako na prostem kot v stanovanju, da jih imamo vedno pri roki. V korita lahko na primer posadimo provansalske začimbe, mejo pa okrasimo s sivko.

Lokalna in osveščena potrošnja V iskanju svežih rastlin in izdelkov se vse bolj obračamo na lokalne pridelovalce. Priljubljene so tržnice, prodaja lokalno proizvedene hrane pa narašča. Večina potrošnikov si želi še več znamk, izdelkov in podjetij, ki bi delovala v dobro družbe in okolja. Zdaj tudi pri nakupovanju mislimo na skupno dobro. Pri nakupu nekaterih rastlin lahko na primer del dobička razdelijo za okoljevarstvene programe.

Vprašanje vode Spremenljive podnebne razmere, med njimi pogosta dolga obdobja brez dežja, so spodbudile vrtnarje, da gojijo rastline, ki ne potrebujejo veliko vode. Priljubljeni so dodatki za zemljo, ki jo obogatijo z ogljikom in izboljšajo poroznost, zaradi česar ta lažje zadrži vodo in hranilne snovi. Tu so še ekološke zastirke, ki pomagajo varčevati z vodo in preprečevati razraščanje plevela, ter hidroponično gojenje, ki rastlinam omogoča, da rastejo vse leto v hranilni raztopini in zato dolgoročno porabijo manj vode.

Živahne barve Neonske barve, popart in druge modne barve ne kraljujejo le na modnih brveh, ampak tudi na vrtovih. Barve so zavladale pokrajini – vse od modnega odtenka oranžne pa do globoke škrlatne barve in umirjene zelene. Tudi balkone in terase lahko okrasite s pisanimi cvetlicami in drevesi v loncih.

Notranji vrt Hišne rastline polepšajo prostor, proizvajajo kisik, čistijo zrak in v naše domove prinašajo življenje. Naravo in zelenje lahko v interjerju pričarate s palmami, lilijami, praprotmi ali kakšnimi drugimi rastlinami.