Če želite lepo urejeno spalnico, nikar ne pozabite na posteljno pregrinjalo

Posteljna pregrinjala niso več nujnost kot nekoč, ko so služila predvsem kot prekrivalo obrabljenih postelj in navlake pod njimi. Danes so eden glavnih dekorativnih elementov in rdeča nit trendovsko opremljene spalnice, najdemo pa jih v najrazličnejših materialih, barvah in vzorcih.