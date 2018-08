Od nekoč enega največjih jugoslovanskih grosistov s tekstilom je ostalo bore malo. Po izgubi trga v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je Tekstil začel prevzeme Bale in Galeba, čemur so sledili prevzemi Volne, Elite in Novoteksa. Še pred dobrim desetletjem je Tekstil upravljal 90 prodajaln. Toda posli so se mu do danes zdesetkali do tolikšne mere, da jih upravlja le še okoli 20. Če družba v zadnjih letih ne bi prodala zajetnega deleža nepremičnin, bi le stežka preživela.

Vse ostrejša konkurenca, čedalje nižje marže, po drugi strani pa razmeroma visoke obresti za