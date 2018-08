Med koalicijskimi pogajanji prihajajoče nove levosredinske vlade v Sloveniji so se stranke še najbolj zanimale za resorja gospodarstva in infrastrukture. Sredinsko usmerjena SMC in SD, ki pripada levemu političnemu polu, sta dolgo vlekli vrvi za gospodarski resor. To področje, ki načeloma naj ne bi bilo domena socialdemokratskih strank in naj bi prej sodilo v interesno sfero sredinskih liberalnih ali krščanskodemokratskih strank, je nato pripadlo Cerarjevi stranki.

V razrezu ministrskih resorjev nove slovenske vlade preseneča prav dodelitev resorjev stranki SD, ki je