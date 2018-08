Kar je bila v Sloveniji zgodba s temnopoltimi kubanskimi folkloristi, je v Nemčiji postala politična afera o policijskem oviranju novinarskega dela ekipe državne televizije ZDF. V obeh zgodbah se vzbuja sum, da je ukrepanje uniformirancev motiviralo simpatiziranje z nestrpnimi političnimi prepričanji.

Pojasnila vodstva policije v deželi Saški, ki velja za trdnjavo nemške skrajne desnice, so bila skoraj identična slovenskim: »Vse, kar so storili policisti, je bilo zakonito in strogo po črki zakona.« Vendar se v Nemčiji odgovorni niso mogli tako enostavno izmazati iz afere, kot jim je to uspelo v Sloveniji. Afero je dodatno začinilo razkritje, da je sporno policijsko ukrepanje sprožil protestnik Maik G., za katerega se je izkazalo, da je pogodbenik dresdenske kriminalistične policije in ima dostop do najobčutljivejših podatkov iz državnih policijskih baz.

In kaj se je zgodilo? Novinarji ZDF so prišli v Dresden posnet protest protiislamskega gibanja Pegida in privržencev desničarske stranke Alternativa za Nemčijo (AfD), ki so protestirali proti obisku kanclerke Angele Merkel.

Obkolili snemalca, ne skrajneža Med snemanjem skupine, ki se odpravlja na demonstracije, je snemalec postal pozoren na debelušnega možakarja z ribiško kapo v barvah nemške zastave. Maik G. se je namreč ustavil in ga začel zmerjati z vzklikanjem »Lügenpresse« (lažnivi mediji). Zatem je pristopil k novinarski ekipi in ji začel jezno ukazovati, naj ga neha snemati. V verbalno obračunavanje s snemalcem se je vključilo še nekaj desničarskih protestnikov, skupina policistov v varnostni opremi, ki so stali v bližini, pa ni storila ničesar. Ko je zaradi agresivnega vztrajanja Maika G. snemalec vendarle odkorakal k policistom, so ti glasnega protestnika spustili mimo, snemalca pa obkolili in mu ukazali, naj ugasne kamero in se legitimira. Uniformiranci so več minut preverjali dokumente snemalca in novinarja. Po končanem postopku se je ekipa vrnila na delo, a že čez nekaj minut so jo policisti spet pridržali, pri čemer je bil eden izmed policistov tokrat opremljen z videokamero, s katero je snemal postopek. Spet so pregledovali novinarske izkaznice, k dogajanju pa je pristopil neki protestnik in podal prijavo. Ponudbo novinarjev, da skupaj pregledajo posnetke, so policisti zavrnili. Ekipa nacionalne televizije več kot 45 minut ni mogla opravljati svojega dela. Po oceni več pravnikov in strokovnjakov je bil postopek policije nesorazmeren, šikaniranje organov pregona naj bi bilo več kot očitno. Slovensko policijsko vodstvo se je v bovški zgodbi postavilo v bran policistom, ki so denarno kaznovali mlade folkloriste. Odhajajoči premier Miro Cerar je molčal, tako kot njegov naslednik Marjan Šarec, odhajajoča ministrica Vesna Györkös Žnidar pa je sporočila, da se do posameznih prekrškovnih postopkov, ki jih izvajajo policisti v skladu s pooblastili, ne opredeljuje.

Nemški politiki lahko zavidajo slovenskim kolegom Njihovi nemški kolegi lahko le sanjajo o takšni medijski prizanesljivosti. Zaradi očitka, da saški policisti ovirajo svobodo medijev in se pustijo instrumentalizirati Pegidi in AfD, je moral javnosti odgovarjati celoten deželni in državni politični vrh. Afero je dodatno podžgal predsednik saške deželne vlade Michael Kretschmer (CDU), ki je na twitterju zapisal, da so bili policisti edini, ki so na posnetkih nastopili resno. S tem je posredno sporočil, da so bili novinarji – neresni. Njegov namestnik Martin Dulig (SPD) mu je javno ugovarjal in opozoril, da je naloga medijev poročati o protestih. Tudi Merklova se je postavila v bran medijem: »Vsak, ki se udeleži protestov, mora vedeti, da postane objekt medijske svobode.« Pogodbeni sodelavec dresdenske kriminalistične policije Maik G. je po poklicu revizor. V preiskavah pregleduje dokumentacijo in v imenu policije priča v sodnih postopkih. Njegov delodajalec je že terjal, da prekine svoj dopust in pride pojasnit svoje obnašanje, preverili bodo tudi njegovo domnevno simpatiziranje s skrajno desno skupino Freital. Notranjepolitični odbor deželne vlade je včeraj zaslišal še policiste, ki so vodili postopek zoper novinarje. V dresdenski policiji so zdaj priznali, da so bile med varovanjem dogodka narejene napake, politični vrh pa je napovedal, da bodo primer proučili do potankosti. Zgodba skratka še zdaleč ni pometena pod preprogo.