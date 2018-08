Na računu primorskega tretjeligaša Koper je svežih 400.000 evrov. Gre za znesek, s katerim se skozi sezono prebijajo nižjerangirani prvoligaši. Kmalu mu bodo lahko prišteli še pripadajoče odstotke od letošnjega prestopa otroka Bonifike Lea Štulca iz Venezie v Parmo. Kaj bodo s toliko denarja in ali bo šel tudi za kakšne okostnjake iz omare, se sprašujejo v nogometnih krogih na Koprskem in po Sloveniji.

Tretjeligaš s prvoligaškim proračunom

Iz kluba so se doslej oglasili zgolj s kratko izjavo za primorske medije, ki je malce razplamtela ugibanja o morebitnem ozadju sporazuma, saj naj bi bil dosežen po zaslugi koprskega župana Borisa Popoviča. »Nisem pomagal, niti nisem kako drugače sodeloval pri postopku. Je pa lepo, da se v tako majhnem kraju, kot je Koper, znamo dogovoriti brez sojenja,« poudarja župan. Začetek aktualne zgodbe je bil sicer spodbuden, saj se je leta 2013 takratni predsednik uprave Luke Koper Gašpar Gašpar Mišič podpisal pod novo sponzorsko pogodbo, ki je klubu prinašala po 500.000 evrov letno. Marsikomu je sicer šlo v nos, da je družba v večinski lasti države postala glavni pokrovitelj nogometnega kluba in mu za nameček posodila svoje ime. A se je koprska nogometna zgodba vseeno nadaljevala. Dokler se ni zgodilo znano merjenje ega med županom Popovičem, ki je postal neformalni šef kluba, in nekdanjim »lastnikom« Milanom Mandarićem. Epilog napenjanja mišic je bila lanska serija koprskih sodnih porazov. Pod zadnjega se je podpisalo mednarodno športno razsodišče v Lozani.

Že dosti prej, po prvih zapletih, ki so koprski nogomet iz športnih vse bolj porivali na strani črne kronike, se je odzvala nekdanja uprava Luke Koper pod vodstvom Draga Matića in februarja lani enostransko prekinila sponzorski pogodbo. Zaradi zaščite ugleda podjetja, kot so takrat utemeljili očitno premalo premišljeno potezo. Da je temu tako, priča nedavna privolitev v poravnavo, ob kateri se seveda upravičeno sprašujemo, katera od vpletenih strani je iztržila več. Dejstvo je, da je klub v pritožbi zahteval izplačilo 800.000 evrov, znesek pa utemeljeval s poslovno škodo, ki naj bi mu jo povzročil lanski izpad sponzorskih sredstev. S poravnavo je torej dobil pol manj. Je pa na slabšem tudi pristaniška družba, saj bi lahko lani uveljavila določilo iz pogodbe, s katerim je bila zavezana k sponzoriranju kluba, ko je ta v prvi ligi. Namesto da so reagirali že februarja, bi lahko zgolj počakali do junija, ko je moral koprski klub v najnižjo ligo in do takrat plačati zadnjih pet mesečnih obrokov po 50.000 evrov. Pogodba bi se sicer uradno iztekla oktobra letos. »Smo se potrudili in dosegli poravnavo, ki znaša 400.000 evrov,« so znesek, ki je bil sprva predmet ugibanj, potrdili v upravi Luke Koper.