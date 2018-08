Hokejisti Olimpije so na poletni ligi na Bledu z zmago proti Jesenicam z 2:0 napovedali, da bodo v novi sezoni trši oreh za državne in pokalne prvake. Ljubljančane je v dinamičnem obračunu pred polnimi tribunami reševal vratar Žan Us, ki je bil pred dvema letoma eden najzaslužnejših za jeseniško zvezdico.

Železarji so imeli več od igre, a kreativnosti niso znali izkoristiti, Olimpija pa je zadevala iz protinapadov. Tivolske hokejiste je v vodstvo v 14. minuti popeljal Gal Koren, ki je izkoristil podajo Mihe Zajca. Jeseničani so napadali z vsemi močmi, a je vratar Us s sijajnimi paradami ohranil mrežo nedotaknjeno. Zmago Olimpije je v 50. minuti po protinapadu potrdil nekdanji železar Žan Jezovšek, večino dela pa je opravil podajalec Gregor Koblar. Ljubljančani so v zadnji tretjini zadeli tudi okvir vrat. »Vsi vemo, kakšen pomen ima hokejski derbi v Sloveniji. Vsa ekipa je bila nagrajena za požrtvovalnost, ker nismo dobili gola,« je komentiral junak uvodnega derbija v sezoni Žan Us.

Lani so Jeseničani dobili trinajst od petnajstih tekem z Olimpijo. Ljubljanskega trenerja Jureta Vnuka sta navdušili disciplinirana in požrtvovalna igra. »Vso tekmo smo igrali na visoki ravni, kar je dober temelj za nadaljnje delo. S kondicijsko pripravo sem zadovoljen, v zadnjem sklopu priprav se bomo posvetili predvsem tehničnim zadevam,« je dejal Jure Vnuk, ki je sinoči vodil moštvo v finalu poletne lige proti Medveščaku, ki ostaja član lige EBEL.

V gorenjskem taboru po porazu niso zganjali preplaha. »Začetek tekme je bil zelo dober, ustvarili smo si ogromno priložnosti, a nismo zadeli, kar se nam lani ni dogajalo. Pokopale so nas lastne napake, kar je za pripravljalni čas nekaj običajnega. Zdi se, da bosta oba kluba v novi sezoni naredila korak naprej,« je povedal kapetan Andrej Tavželj. Jesenice so se včeraj za tretje mesto pomerile s češkim prvoligašem Karlovy Vary, ki je v podaljšku zmagalo z 2:1. Jesenice je v prvi tretjini v vodstvo popeljal Miha Brus. Zmagovalci turnirja so postali hokejisti Medveščaka, ki so v finalu povozili Olimpijo s 6:2.