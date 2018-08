Nogometaši Nafte so na prekmurskem derbiju silovito začeli in na začetku drugega polčasa vodili že s 3:0. Zdelo se je, da je obračun odločen, a dva zadetka gostiteljev sta tekmo povsem odprla. Ko so Beltinci grozili z izenačenjem, je Maučec nespretno zatresel lastno mrežo in odločil zmagovalca.

2. SNL, 4. krog, CherryBox24 Tabor Sežana – Kalcer Radomlje 1:0 (0:0) – strelec: 1:0 Halilović (79/ag). Stadion Rajko Štolfa Sežana, gledalcev 250, sodnik: Matković.

Drava Dakinda Ptuj – Roltek Dob 1:2 (0:0) – strelci: 0:1 Mlakar (54), 0:2 Petric (62), 1:2 Čeh (89/11-m). Mestni stadion Ptuj, gledalcev 200, sodnik: Borošak.

Ankaran Postojna – Rogaška 1:1 (1:0) – strelca: 1:0 Pahor (44), 1:1 Firšt (95). Športni park Postojna, gledalcev 70, sodnik: Vivod.

Fužinar – Brežice Terme Čatež 4:0 (2:0) – strelci: 1:0 Rokavec (9/11-m), 2:0 Medved (20), 3:0 Halilović (52), 4:0 Rokavec (59). Mestni stadion Ravne na Koroškem, gledalcev 150, sodnik: Kos.

Brda – Krka 1:1 (0:1) – strelca: 0:1 Kim (33), 1:1 Varga (71). Športni park Vipolže, gledalcev 150, sodnik: Ponis.

Beltinci – Nafta 1903 2:4 – strelci: 0:1 Vinko (8), 0:2 Vinko (34), 0:3 Roginič (46), 1:3 Šumak (67), 2:3 Trstenjak (70/11-m), 2:4 Maučec (79/ag). Športni park Beltinci, gledalcev 1200, sodnik: Vinčić.

AŠK Bravo – Vitanest Bilje zaradi slabega vremena preloženo na sredo ob 17.30.

Jadran Dekani – Ilirija 1911 zaradi slabega vremena preloženo na sredo ob 17.30.