Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica odprti v sredo

Zaradi slabega vremena v preteklih dneh delavci KPL niso mogli zaključiti del na več za promet zaprtih cestah. Čeprav bi morali po napovedih dela zaključiti do konca tedna, se bodo ta zavlekla do srede, ko naj bi ponovno odprli Gosposvetsko cesto in Dalmatinovo ulico, Tavčarjevo ulico na odseku med Cigaletovo ulico in Slovensko cesto ter Miklošičevo cesto v križišču z Dalmatinovo ulico. Dan prej bosta spet odprta Karlovška cesta in predor pod gradom. So pa v KPL uspeli zaključiti dela vsaj na Slovenski cesti, kjer je promet stekel že včeraj. Mestni avtobusi Ljubljanskega potniškega promet tako že vozijo brez obvozov, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.