Adria Dom, aktualna dolenjsko-posavska gazela, je minulo poslovno leto končala z 28,2 milijona evrov prihodkov, kar je dobrih 14 milijonov evrov več kot v letu 2014, ko je vodenje prevzela Marta Kelvišar. Družba, ki je specializirana za razvoj in proizvodnjo mobilnih hišic in razkošnih mobilnih šotorov (glamping), si že letos veliko obeta od novosti, ki jih bodo prav te dni med drugim predstavili na sejmu Caravan Salon v Düsseldorfu

»S 1. septembrom stopamo v novo sezono, ko so v prodajnem smislu 'števci spet na ničli'. Na sejmu predstavljamo mobilno hišo xLine, ki je primerna za kontinentalno in celoletno bivanje, in Alpline, modularno hišo prihodnosti, ki je namenjena zahtevnim kupcem na srednjeevropskem in severnem trgu,« našteva Marta Kelvišar novosti, ki jim ob siceršnji prenovi drugih modelov mobilnih hiš dodajajo še inovativne plavajoče hiše.

»Njihov razvoj je trajal dve leti in je plod sodelovanja z italijanskim partnerjem. S plavajočimi hišami želimo zapolniti vrzel v marinah in letoviščih ob mirnih vodah. Prve plavajoče hiše, ki ponujajo edinstveno doživetje, smo že postavili v Lignanu in Riminiju, želimo pa se predstaviti tudi na severnih trgih,« pojasnjuje Kelvišarjeva. Na francoski trg so stopili prek sodelovanja v ureditvi velikega letovišča Nai'a Village, kjer so postavili mobilne hiše višjega cenovnega razreda, kar, verjamejo, je odlična referenca za nadaljnje sodelovanje.

Podjetje je izjemno tržno naravnano. Sposobno se je pravočasno odzivati na potrebe trga in sooblikovati nove modele bivanja. Intenzivno so usmerjeni v optimizacijo procesov in digitalizacijo poslovanja, s čimer podpirajo vitko proizvodnjo in organiziranost na vseh ravneh delovanja. »Naša primarna rast in razvoj sta plod strateške tržne usmeritve, ki se kaže v pospešenem razvoju novih trendovskih, kakovostnih in inovativnih produktov in rešitev ter v razvoju novih trgov. Trg nas prepoznava kot ustvarjalce trendov. Tudi vse več naših kupcev se odloči za vlaganje v luksuzne namestitve višje dodane vrednosti in zgodbo, kjer lahko ustvarjajo edinstvena doživetja,« pojasnjuje direktorica Adria Doma.

Gazela, ki je sicer del skupine Adria Mobil, od jeseni lani v lasti francoskega Trigana, izvozi 99 odstotkov proizvodnje, od tega več kot 70 odstotkov na italijanski in hrvaški trg. Z razvojem hiše za celoletno bivanje so okrepili prodajo na zahodnoevropskem in skandinavskem trgu. Z razvojem razkošnega mobilnega šotora za glamping, prilagojenega dimenzijam ladijskega kontejnerja, ki so ga tudi patentirali, pa so si dodatno odprli pot v svet, predvsem nagovarjajo tudi svetovni trg.

Ves čas posodabljajo proizvodnjo, v kar so lani vložili pol milijona evrov. Podjetje v prihodnjih letih načrtuje tudi širitev proizvodnje. Trenutno so v poslovni coni Tris Kanižarica, po občinskem prostorskem načrtu pa je predvidena širitev na 20 hektarjev.

Večino zemlje in poslovni prostor velikosti tisoč kvadratnih metrov so že kupili. Letos bodo uredili skladišče, prihodnje leto tudi dodatna parkirišča.

Podjetje si je z možnostjo zaposlovanja hrvaških delavcev brez omejitev julija letos pošteno oddahnilo, saj bodo letos zaposlili vsaj še dodatnih 30 delavcev. Zaposlovali bodo tudi Hrvate, saj je zanimanja med njimi kar veliko. Naziv dolenjsko-posavske gazele je v javnosti okrepil njihovo podobo kot dobrega zaposlovalca in podjetja s pravilno strateško usmeritvijo. »Zaposleni so pridobili samozavest in postali še bolj motivirani, saj znamo in zmoremo delati odlično.

Ponosni smo, da ustvarjamo uspešno zgodbo in smo prvi ambasadorji in promotorji pri zaposlovanju novih sodelavcev. Od nove vlade pričakujemo strukturne reforme – zdravstveno in pokojninsko. Zmanjšanje birokratskih ovir, pa tudi znižanje obremenitev plač za doseganje višje konkurenčnosti na trgu in učinkovitejšo socialno politiko, ki bo spodbujala delo,« poudarja Marta Kelvišar, direktorica Adria Doma.