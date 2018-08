Tako polna pričakovanj kot letos v New Yorku slovenska zasedba – pet teniških igralk in dva igralca – na katerem koli grand slam turnirju še ni bila. Odprto prvenstvo ZDA sicer slavi 50. obletnico moderne dobe s popolnoma novim stadionom, drugim po številu gledalcev, ki jih sprejme – 14.061. Stadion s premično streho nosi ime po slavnem jazzovskem trobentaču Louisu Armstrongu, rojenem v neposredni bližini Flushing Meadows parka, v katerem je center Billie Jean King, prizorišče vsakoletnega teniškega spektakla.

Prva izmed naših igralk bo v ponedeljek ob enajstih dopoldne po lokalnem času (ob petih popoldne po slovenskem) na igrišče stopila Dalila Jakupović, po mnenju očeta in trenerja Senada odlično pripravljena. Pomerila se bo z v Barceloni rojeno 21-letno Švicarko Jil Teichman, ki se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije. Njun dvoboj je kot »sladkorček« dneva, ki ga bodo prenašali v živo, že napovedala televizija Eurosport. Poloni Hercog bo nekaj ur kasneje nasproti stala povabljenka organizatorja, obetajoča ameriška teniška najstnica kitajskih korenin 18-letna Liu Claire, še lani prva igralka sveta na mladinski lestvici WTA, ki je prvi profesionalni turnir WTA osvojila že pri 15 letih. Kot tretji od naših bo tudi že prvi dan odprtega prvenstva ZDA na igrišče številka 9 stopil 29-letni Aljaž Bedene, ki se bo pomeril s tri leta mlajšim Gruzijcem Nikolazom Basilašvilijem, trenutno 36. igralcem sveta. Leta 2014 sta se v New Yorku pomerila v kvalifikacijah in zmago je slavil Slovenec.

Naša najbolj vroča igralka Tamara Zidanšek bo nastopila v torek proti francoski zaročenki srbskih korenin avstrijskega šampiona Dominica Thiema Kristini Mladenović, hčeri rokometaša in odbojkarice ter sestri nogometaša. Slovenka je že v dneh pred začetkom zadnjega grand slama v letu dobila dovolj pozornosti, saj so mnoge kolegice tudi zvenečih imen kar tekmovale med seboj, katera bo lahko trenirala z njo. Toda trener Zoran Krajnc se kot vedno strogo drži urnika, ki si ga je zamislil, in ne sprejema »padalk«. Je pa Tamara en dan trenirala z rojakinjama Polono in Dalilo.

Tako vse tri dame kot Aljaž (Blaž Rola je že končal na začetku kvalifikacij) v uvodu pričakujejo hude bitke, a ni nobeden brez možnosti za uvrstitev v drugi krog, seveda pa sta v New Yorku v pričakovanju zmag tudi naši najbolj prekaljeni igralki dvojic, Katarina Srebotnik in Andreja Klepač.

Sereno Williams, ki v New Yorku ne bo nastopila v črnem dresu kot kraljica Wakanda iz filma Črni panter, ameriški mediji razglašajo za zmagovalno mamo, a bo morala do morebitnega finala premagati sestro Venus, prvo igralko sveta Simono Halep in nepredvidljivo Španko Garbine Muguruza.

Pri moških je na stavnicah prvi Srb Novak Đoković, oče dveh otrok, ki se lahko že v četrtfinalu sreča z drugim favoritom, štirikratnim očetom in ljubljencem tukajšnjih gledalcev Rogerjem Federerjem. Tudi favorizirani Rafael Nadal se pripravlja na to, da bo v prvem krogu dovolj gentlemansko z igrišča pospravil rojaka Davida Ferrerja, ko bo v New Yorku pri 36 letih odigral svoj zadnji teniški dvoboj. Angleži pa napovedujejo, da bo spet zablestel Andy Murray, kar bo vsekakor težko, saj ga že v tretjem krogu čaka še en ljubljenec občinstva, tretji nosilec Argentinec Juan Martin del Potro. Je pa popolnoma jasno, da lahko vse predvidljive favorite premaga kateri koli zmage željni igralec iz »druge« vrste: Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Stefanos Cicipas, Denis Shapovalov, Dominic Thiem, Karen Hačanov, Kyle Edmund, Andrej Rublev, Daniil Medvedjev…