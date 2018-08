Skupaj z ekipo bo v vlogi organizatorja tudi letos triatlonec svetovnega slovesa in predsednik triatlonskega kluba (TK) Trisport Kamnik Miro Kregar. »Če bo vse potekalo, kot mora, potem se bom tudi sam odpravil na startno linijo. Preizkusil se bom na standardni (olimpic) razdalji, ki šteje za državno prvenstvo Triatlonske zveze Slovenije. Udeležil se bom tudi dveh mednarodnih pokalov – Alpe Adria in Pokala štirih narodov,« je zaupal večkratni dobitnik medalj na slovitem triatlonu Ultraman na Havajih, kjer je moral v treh dneh preplavati 10 kilometrov, prekolesariti 421 kilometrov in preteči 84 kilometrov.

Središče dogajanja bo veslaški center v Mali Zaki, medtem ko bosta kolesarjenje in tek potekala na okoliških cestah. »Turistični biser Bled in odlična organizacija našega kluba sta že šestnajst let porok za uspešno prireditev in množično udeležbo. Konec dopustniških dni je optimalen termin, da se vsi prijatelji rekreacije pomerijo na eni izmed triatlonskih razdalj. Triatlon za vsakogar na primer vključuje zgolj 300 metrov plavanja, 13 kilometrov kolesarjenja in 3,3 kilometra teka. To zmore vsak, ki nekajkrat tedensko obuje športne copate,« zagotavlja sogovornik.

Otroci se bodo lahko 1. septembra na Bledu pomerili v cici akvatlonu, rekreativci v triatlonu za vsakogar, specialisti v štafetnem triatlonu za podjetja in združenja, najmlajši pa v preizkušnji s poganjalci.