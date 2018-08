Po letošnjem ameriškem sejmu E3, kjer je bilo največ pozornosti namenjene bežni predstavitvi dolgo pričakovane videoigre Cyberpunk 2077, je bilo pred začetkom evropskega sejma pričakovati, da bi v Kölnu lahko videli kaj več, a so bili obiskovalci žal razočarani. Poljski studio CD Project Red, ki je zaslovel z videoigrami The Witcher, je na kölnski sejem pripeljal le za odtenek spremenjene posnetke napovednika s sejma E3 in nekaj konceptualnih fotografij. Večjo vlogo so zato prevzele druge videoigre.

Sekiro: Shadows Die Twice Japonski studio FromSoftware si je v zadnjih letih pridobil veliko slave na rovaš odličnih, a zahtevnih videoiger Deamon’s Souls, serije Dark Souls in Bloodborne. Na letošnjem E3 so predstavili novo ime v zbirki iger Sekiro: Shadows Die Twice, na Gamescomu pa je bilo mogoče videti tudi, kako se jo igra. Že na prvi pogled je jasno, da ohranila precej elementov omenjenih FromSoftwerovih uspešnic, vključno s krvavim borilnim sistemom, ki zahteva prepoznavanje vzorcev v vedenju nasprotnikov in preudarno prehajanje v protinapad. Dogajanje se je preselilo na Japonsko, v obdobje Sengoku, je pa svet igre močno obarvan z nadnaravnimi silami in demonskimi pošastmi. Po doslej videnem Sekiro izstopa po večji svobodi gibanja. K temu veliko pripomore funkcija plezalne vrvi, ki jo glavni lik izstreli iz roke in se z njo potegne na dvignjene in oddaljene površine. Dodaten odmik od ustaljene formule je omejitev možnosti nadgrajevanja lika. To bo potekalo prek pridobivanja novih veščin in opreme. Podeljevanja točk za izboljšanje moči, življenjske energije in drugih statistik torej ni več. Med spremembami je tudi uvedba možnosti popravnega izpita, ki se ponudi nemudoma po smrti, a s polovično življenjsko energijo. Če umre tudi tedaj, bo moral ponovno začeti z najbližje kontrolne točke. Igra naj bi izšla prihodnje leto.

Marvel's Spider-Man Najbolj neučakani so se dva meseca pred uradnim izidom na Gamescomu lahko poigrali tudi z videoigro Marvel's Spider-Man. Videoigre o Spidermanu v preteklosti niso bile najbolj posrečene, a kot kaže, bi se to lahko spremenilo z najnovejšo različico. To je izdelal ameriški studio Insomniac Games, ki je znan po igrah Spyro ter Ratchet & Clank. Ustvarjalci so se močno zgledovali po seriji Batman: Arkham, ki jo je razvil Rocksteady Studios. To se najbolje vidi v borilnem sistemu, ki vključuje opozorila, kdaj bo nasprotnik napadel, in temelji na hitrih in učinkovitih protinapadih. Podobno kot Batman se tudi Spider-Man rad s pomočjo pajčje mreže povzpne v višave mesta. Iz tega ozira ni jasno, kakšne novosti bo igra prinesla. Za zdaj je videti, da bo predvsem bolj sproščena od temačnega Batmana, vsekakor pa gre za igro odprtega sveta. To pomeni, da bo New York postal igralčev peskovnik. Uradni izid je predviden za 7. septembra, izključno za playstation 4.