Čeprav smo površni v odnosu do predmetov vsakdanje rabe, morajo ti biti najbolj funkcionalno izdelani in hkrati estetsko privlačni. In tu je poligon Ernesta Bevca, ki se posveča oblikovanju predvsem predmetov tehnične narave, ki nas spremljajo vsak dan: tipkovnice, modemi, sesalniki, žage, vijačniki, vrtalniki, ročaji, vrata, vozički za orodje…

Diplomirani industrijski oblikovalec je končal študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje UL ter se na izmenjavi izpopolnjeval tudi na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Bratislavi. Po študiju je deloval v okviru studia, ki so ga ustanovili s kolegi in prijatelji. Od leta 2002 samostojno sodeluje z različnimi podjetji.

Ernest Bevc ima sposobnost, da tehnološko napredne, na videz dolgočasne ali povsem vsakdanje predmete naredi drugačne, prepoznavne in zapomljive. To pomeni izjemno velik korak prednosti proizvajalca pred konkurenco. Sam prav v tem vidi vlogo oblikovanja, oblikovalca: »Nikoli ne razmišljam, da moram žrtvovati estetiko na račun funkcije. To je past. Naloga oblikovanja je, da osmisli in nadgradi funkcijo in tehnologijo izdelka ter ga povzdigne nad konkurenco. S tem se ustvari dodana vrednost predmeta. Pri snovanju mora biti vedno pred očmi ciljni uporabnik, da ga bo izdelek nagovoril z zanj pomembnimi atributi. Na oko privlačna oblika je zgolj prvi vtis, ki je sicer zelo pomemben, a pogosto je drugi, uporabniški, še pomembnejši. Od narave izdelka je odvisno, kateri ima večjo težo.«

Pragmatičen je tudi do oblikovalskega procesa: »Oblikovanje ni splet kompromisov. Oblikovalec je zelo redko samozadosten. Običajno sem eden od članov širše skupine strokovnjakov z različnimi znanji. Taka ekipa celostno rešuje kompleksne in večplastne zahteve. Prilagajanje začetne ideje je nekaj običajnega, spada k razvoju.« Pomembna in ekološka (!) je tudi dolga življenjska doba izdelka; to značilnost imajo izdelki, ki jih ustvarjajo v timu – in na to je posebno ponosen.

Ernest Bevc uživa v svojem delu in je ponosen na svoje izdelke. Z zmanjševanjem industrije in serijske proizvodnje v Sloveniji je težko uresničiti zamisli, najti naročnika, zasnovati pravi izdelek, izpeljati proizvodni proces… Tudi zavest podjetnikov pogosto omejuje poligon za oblikovanje pri razvoju novih izdelkov; posebno se to izraža v tehničnih strokah, kjer se pogosto razume, da zadostujejo zgolj funkcionalno-tehnološke rešitve. V večini primerov ima z naročniki zelo pozitivne izkušnje, ker so razumeli vlogo oblikovanja.

Njegove rešitve so opazili podjetniki in strokovni krogi, prejel je številne nagrade, prepričal je strokovno žirijo Meseca oblikovanja, ki mu je že leta 2008 podelila naziv oblikovalec leta. Sledil je Pohištveni sejem Ambient Top Ten in mednarodna priznanja, kot so German Design Award Architizer A+. Proizvajalci tehnične in tehnološke opreme ter pripomočkov seveda že dobro vejo, kdo je Ernest Bevc. S svojim delom je vstopil v številna slovenska podjetja, razvijal in oblikoval je za Perles, Unior, Tipro, Hyla, Pirnar, Uniforest… Z nekaterimi pri razvoju in posodabljanju izdelkov še vedno tesno sodeluje.

Naziv oblikovalec leta 2008 mu je na stežaj odprl vrata v podjetje Uniforest. Od tedaj so skupaj razvili že precej naprav s področja gozdarske mehanizacije. Vse druži prepoznavna linija, ki jih že na prvi pogled loči od konkurence. Oblika odseva robustnost, zanesljivost in varnost, hkrati pa je v ergonomskem in estetskem smislu prijazna do uporabnika. Ob upoštevanju preoblikovalnih možnosti uporabljenih materialov večkrat prostorsko zgibana pločevina zmanjša škatlast vtis.

S podjetjem Pirnar Ernest Bevc ustvarja 15 let. Eden zadnjih izdelkov, ki so ga ustvarili skupaj, je Pirnar ultimum pure onetouch, prvi vhod s samodejnim potezalom na svetu. Postavlja nove standarde uporabniške izkušnje. Lastnika prepozna prek čitalnika prstnih odtisov ali drugega sistema za dostop. Takrat se iz ravne površine samodejno izvleče potezalo, razsvetli okolica, odklene ključavnica in vrata odprejo. Ko zapremo, se potezalo potopi, kar nelastnikom onemogoči odpiranje. Arhitektom daje izjemno kreativno svobodo, saj je izvedljiv v lesu, aluminiju ali steklu.

Pri nekaterih projektih že 18 let uspešno sodeluje z oblikovalcem in tržnim strategom Bojanom Stražetom. Eden njunih prvih skupnih projektov je bila zasnova profesionalnih modularnih tipkovnic za podjetje Tipro. Rešitev je tako brezčasna, da se po 14 letih še vedno uspešno prodaja po vsem svetu. Sčasoma so nastali tudi moduli z različnimi zasloni na dotik, a so morali ohraniti prepoznavno obliko, ki označuje napredno tehnologijo in dviguje ugled prodajnega mesta. To se je izkazalo kot precej zahtevna naloga.

Tudi vodni sesalnik hyla, ki sta ga zasnovala skupaj z Bojanom Stražetom, je že kar nekaj časa na trgu. V tej obliki, ki zaradi patentirane tehnologije filtracije zrcali tehnološko superiornost, je zaživel pred osmimi leti in se še danes odlično prodaja. Z novim varčnejšim motorjem in nekaterimi drugimi izboljšavami so lani posodobili obliko. Oblikovala pa sta tudi popolnoma nov nabor priključkov, ki sestavlja skladno oblikovno celoto.