K zastojem so pripomogle tudi številne nesreče. Policisti so obravnavali sedem prometnih nesreč z materialno škodo. Eno nesrečo so obravnavali v petek, pet v soboto in še eno v noči na nedeljo. V petek okoli 13.20 se je na gorenjski avtocesti zgodila nesreča na priključku Naklo v smeri Ljubljane. Voznik je zaradi neprilagojene hitrosti v dežju in na mokrem vozišču izgubil nadzor nad vozilom in trčil v odbojno ograjo. Nesreče v smeri Karavank so se zgodile v soboto okoli 12. ure zaradi premajhne varnostne razdalje, okoli 13.40 prav tako, ena še četrt čez 15. uro in dve manjši ponoči. Na poti na kraj zadnje prometne nesreče (ob 00.20) so prometni policisti naleteli tudi na voznico, ki je proti Karavankam vozila s kar 1,04 miligrama alkohola v litru krvi (približno 2,2 promila).

Tudi na štajerski avtocesti je bilo nekaj trkov, fotografija pa je s kraja sobotne jutranje nesreče pred cestninsko postajo Tepanje. Tovorno vozilo je trčilo v varovalno ograjo. V nesreči ni bil nihče poškodovan, so pa morali posredovati gasilci PGD Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica. Zavarovali so kraj dogodka, prečrpali gorivo, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi in odklopili akumulator.