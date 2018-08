Grešni simbol rdečo zvezdo je spet raztrgal in oblatil do konca, pri tem pa pozabil, da ima v »svoji hiši« opraviti s še bolj spornim simbolom krščanskega križa, pod katerim je bilo v zgodovini narejenega neizmerno veliko gorja, ki se nadaljuje vse do danes (in vendar do zdaj še nihče ni zahteval prepovedi uporabe križa kot simbola, ker je to pravica posameznika, da izbere svoje prepričanje!). Za informacijo Grandi, ker očitno (še) ne ve – pripadniki zloglasne domobranske morilske združbe Črna roka so morili zavedne Slovence v imenu križa! In nikakor se nihče z njegove strani noče spomniti niti na Matjaževo vojsko, ki je s križem na kapi morila Slovence in načrtno škodovala državi v letih po drugi vojni do informbiroja!

Aferam z zlorabami v Cerkvi ni videti konca, vendar dr. Grande to očitno ne moti, svet bo zanj urejen šele, ko bo povsod prisoten samo križ! S križi pa so težave, če ga v roke dobijo neodgovorni ljudje, tako kot je bilo to v nekaterih primerih zvezde. Zato bi bilo dobro, da se dr. Granda posveti samo tistemu, kar res obvlada, iskanju dokumentov o razvoju slovenstva; prepričanja ljudi, državljanov pa naj pusti njim samim!

Če bi bil Granda Francoz v Franciji, mu na pamet ne bi padlo spreminjanje zgodovine, kot to dela v »demokratični« Sloveniji. Če pa je že tako zagnan, naj skupaj s strokovnjakom Možino ugotovita javno, kako je bilo z domobranskim nasiljem in ubijanjem pri Sv. Urhu, kako in od koga je bilo 4. maja 1945 v Smrečju pri Turjaku zverinsko ubitih 27 ključnih organizatorjev odpora v okupirani Ljubljani ali pa kdo je povzročil smrt 12 talcev v Kotah pri Robu, kjer so si morale žrtve same kopati grobne jame, pa 8. maja 1944 v Mačkih zaradi izdaje pomorjenih dvanajstih partizanov in štirih begunk z Iga ter partizanskega komandanta mesta Velikih Lašč Viktorja Krašovca… Naštel sem samo nekaj drobcev dogajanja med drugo vojno v mojem ožjem okolišu, o katerih pa Granda in Možina ne bosta spregovorila… Tako kot Granda in Možina razlagata ta svet, bi neinformirani poslušalec ali bralec razumel, da so zločine v Sloveniji delali samo partizani!

G. Granda v intervjuju končno odkritosrčno priznava, da je šlo njihovim samo za oblast in nič drugega in da so (brez sramu) iskali za svoje namere podporo pri okupatorjih, Nemcih in Italijanih. Sprevrženo do kraja!

Granda govori o nas, kritikih teorije »nove in edine resnice«, tudi kot o zdraharjih, ki da živimo od nestrpnosti – pa ravno on, pa Možina, pa Dežman, pa Griesserjeva in njim podobni, sejejo seme razdora z »resnico«. Zato niti ni čudno, da je vsem edini in največji vzornik prepričan karierni komunist in Titov mladinec, Janez Janša. Da pri tem sodeluje še aktualni predsednik države Borut Pahor, pa je res na mestu Grandov klic iz intervjuja: »Naj mu (mi) Bog odpusti!«

Srečo Knafelc, Krvava Peč