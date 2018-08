Kot je značilno za dirko formule 1 v belgijskih Ardenih, je bilo veliko dogajanja že takoj na začetku. Vreme je sicer zdržalo in so vseh 44 krogov odpeljali po suhi stezi. Je pa zato bilo razburljivo že nekaj sekund po startu, ko je Nico Hülkenberg prepozno zaviral v prvi ovinek in torpediral Fernanda Alonsa, ki je preletel dirkalnik Charlesa Leclerca in spotoma odnesel še zadnje krilce Daniela Ricciarda. Vsi udeleženci so jo odnesli brez poškodb, a Riccardo, ki je kasneje trčil še v Kimija Raikkonena, je moral odstopiti zaradi tehničnih težav, podobno kot Raikkonen, saj je bil njegov dirkalnik kljub popravilu prenevaren.

Tekma se je razpletla v korist Sebastiana Vettla, ki je mojstrsko opravil s Hamiltonom že po nekaj ovinkih. »Še lani sem se pustil speljati na led in sem zamudil prvi krog, letos sem bil bolj potrpežljiv in čakal na priložnost na dolgi ravnini. To mi je uspelo, v nadaljevanju pa sem imel vse pod nadzorom. To je bila dirka, kakršno si lahko le želimo, vodstvo in zmaga nista bila ogrožena niti za trenutek, proti koncu sem videl, da je tudi Lewis popustil, zato sem mirno pripeljal do cilja,« je dejal Sebastian Vettel. Nemec je slavil 52. zmago v formuli 1, s čemer je prehitel Alaina Prosta.

Lewis Hamilton je moral torej kmalu priznati premoč Nemcu, čeprav je dirko začel z najboljšega startnega mesta, a to je bilo bolj posledica kaotičnega vremena kot dejanske Mercedesove hitrosti. »Sicer mi je uspelo tukaj sedmič priti na stopničke, a zmaga je bila predaleč. Ferrari je bil premočan. Po startu me je prehitel na ravnini, kot da me sploh ne bi bilo tam, razlika v hitrosti je bila več kot očitna. Malo sem skušal sicer potem loviti svoje možnosti po umiku varnostnega avtomobila, a istočasno nisem hotel preveč tvegati,« je priznal Lewis Hamilton. Britanec je tako ostal v vodstvu v skupnem seštevku, le da se je njegova prednost zdaj zmanjšala na 17 točk. Ekipa Mercedesa pa je povečala vodstvo pred Ferrarijem, ker je nekaj točk prispeval tudi drugi Mercedesov dirkač Valtteri Bottas, ki je dirko končal kot četrti, čeprav jo je začel z začelja startne vrste zaradi kazni ob menjavi delov pogonskega sklopa.

Tretje mesto je šlo Maxu Verstappnu, ki je tako izboljšal svojo statistiko, v Belgiji namreč do zdaj še ni bil boljši kot osmi. »Skušal sem se izogibati težavam, k sreči je v prvem ovinku počilo dovolj stran od mene, tako da moj dirkalnik ni bil poškodovan. Nato sem imel nekaj dela, da sem prehitel nekaj tekmecev, predvsem oba dirkača Race Pointa, a kljub manjši moči motorja je bila to pot odločilna aerodinamika. Dirkalnik je bil optimalen, za razliko od nekaterih dirkačev nismo imeli težave z gumami, a vseeno je bilo tretje mesto največ, kar sem lahko dosegel,« je še povedal Max Verstappen.

Trčenje v prvem ovinku je bilo seveda precej »boleče« za Fernanda Alonsa in Charlesa Leclerca, oba sta morala, skupaj s povzročiteljem trka Nicom Hülkenbergom, takoj odstopiti. Slednji je bil kaznovan z desetimi dodatnimi startnimi mesti na naslednji dirki. Fernando Alonso, ki se po koncu sezone poslavlja od formule 1, je ob tem povedal: »Mislil sem, da je formula 1 plemenitejši in bolj džentelmenski šport, ne pa veselica z zaletavanjem. Ne vem, kaj si je Nico mislil, da je zaviral prepozno. Še sreča, da smo jo vsi odnesli brez poškodb.« Naslednja dirka bo na sporedu že prihodnji konec tedna v Monzi v Italiji.